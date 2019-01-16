Рубль усилил рост к доллару и евро в среду вечером и обновил максимумы за месяц

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро усилили снижение в ходе вечерних торгов на Московской бирже в среду, опустившись к минимальным уровням приблизительно за месяц; рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря активизировавшемуся спросу глобальных инвесторов на активы emerging markets (EM), а также удачным аукционам Минфина по размещению ОФЗ.

Курс доллара США составил 66,495 руб. в 19:02, что на 46,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро опустился к этому моменту на 65,5 копейки, составив 75,75 руб. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 55 копеек - до 70,66 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", укрепление рубля по отношению к доллару и евро 16 января связано, прежде всего, с некоторой активизацией спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, а также с восстановлением нефтяных котировок выше $60 за баррель Brent. Кроме того, поддержку рублю оказывают и удачные аукционы Минфина по размещению ОФЗ. При этом укрепление рубля по отношению к евро более значительное, чем к доллару, за счет дополнительного давления на курс европейской валюты, которое оказывает неопределенность ситуации вокруг Brexit после отказа английского парламента поддержать соглашение по выходу Великобритании из ЕС.

Министерство финансов России 16 января провело три первичных аукциона по продаже ОФЗ, в результате которых были размещены все выставленные на продажу бумаги на рекордную с 25 июля сумму - 35,142 млрд рублей по номиналу. Таким образом, дебют ведомства на первичном рынке в 2019 году оказался весьма успешным для эмитента. В частности, в ходе аукционов были размещены в полном объеме (15 млрд рублей) со средневзвешенной доходностью 8,17% годовых ОФЗ-ПД серии 26223, ОФЗ-ПД серии 26224 со средневзвешенной доходностью 8,32% годовых (также на сумму 15 млрд рублей) и ОФЗ-ИН серии 52002 на сумму 5,142 млрд рублей под 3,3% годовых. При этом общий спрос превысил предложение почти в 2,4 раза, составив 83,382 млрд рублей.

Цены на нефть перешли к снижению после публикации официальных статданных об изменении запасов топлива в США на прошлой неделе. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 по московскому времени уменьшилась на 0,58%, до $60,29 за баррель. Фьючерс на WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1,07%, до $51,83 за баррель. Товарные запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 2,68 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Накануне Американский институт нефти (API) сообщил о более умеренном сокращении запасов - на 560 тысяч баррелей, а эксперты ожидали снижения на 2,5 млн баррелей. Тем временем запасы бензина подскочили на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей, запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 743 тысячи баррелей. Добыча нефти в США увеличилась на 200 тысяч баррелей в сутки, до нового рекорда - 11,9 млн б/с.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 17 января на 32,03 копейки, до 66,7617 руб., и снизил курс евро на 81,48 копейки, до 76,1350 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи снизился в среду на 34,7 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 66,734 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:02 потерял 37,04 копейки к уровню вторника, опустившись до 66,6849 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 677,528 млн, из которых $780,967 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 896,561 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению ко вторнику на 72,25 копейки, до 76,11 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:02 потерял 68,23 копейки и составил 76,0351 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR688,855 млн, из которых EUR225,278 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR463,577 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты не изменились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" 16 января выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,85% годовых, а по кредитам на семидневный срок снизилась на 1 б.п., до 7,89% годовых. При этом ставки на срок 1 месяц, 3 месяца и 6 месяцев остались на уровнях предыдущего дня - 8,23%, 8,59% и 8,68% годовых соответственно.