Снижение рынка акций РФ в среду прервалось на подъеме акций энергокомпаний и Сбербанка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Снижение рынка акций РФ в среду на бумагах нефтяников из-за слабости нефти было пресечено подъемом акций энергокомпаний и Сбербанка; индекс МосБиржи смог удержаться выше 2430 пунктов, несмотря на укрепление рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2434,6 пункта (-0,2%), индекс РТС вырос до 1152,99 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 1,9%.

Доллар упал до 66,5 рубля (-0,46 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-1,6%), "РусАла" (-1,5%), GDR En+ Group (-3,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%).

Сенат проголосовал за начало дебатов по резолюции, блокирующей план президента США Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний - Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго".

Как известно, 19 декабря 2018 года Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Однако на прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

Выросли в среду бумаги "Россетей" (+4,8% и +4,5% "префы"), "Распадской" (+1,9%), Сбербанка (+1,7%, до 201,26 рубля), "Мосбиржи" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Магнита" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,907 млрд рублей (из них 12,484 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,6%, Китай не изменился) после ослабления оптимизма, вызванного накануне информацией о готовности китайских властей стимулировать экономический рост.

В Европе настроения к вечеру были смешанные (индекс DAX вырос на 0,2%, британский FTSE просел на 0,6%), однако плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%). Трейдеры оценивают новости из США и Великобритании, усиливающие опасения замедления глобального экономического подъема.

Британский парламент во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу Великобритании из ЕС, оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству.

Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти двухлетних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Нефть в среду выходила в "плюс", но вечером новое давление оказала статистика Минэнерго США о запасах сырья. Так, запасы нефти упали на 2,68 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей, однако выросли резервы бензина - на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей; запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $60,54 за баррель (-0,2% и +2,8% накануне), мартовская цена WTI - $52,09 за баррель (-0,6% и -2,1% во вторник).