Главные новости
В РоссииНа месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществВ РоссииЗадержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"В РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске
Экономика

Снижение рынка акций РФ в среду прервалось на подъеме акций энергокомпаний и Сбербанка

Есть обновление от 19:47

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Снижение рынка акций РФ в среду на бумагах нефтяников из-за слабости нефти было пресечено подъемом акций энергокомпаний и Сбербанка; индекс МосБиржи смог удержаться выше 2430 пунктов, несмотря на укрепление рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2434,6 пункта (-0,2%), индекс РТС вырос до 1152,99 пункта (+0,4%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 1,9%.

Доллар упал до 66,5 рубля (-0,46 рубля).

Подешевели рублевые акции "Норникеля" (-1,6%), "РусАла" (-1,5%), GDR En+ Group (-3,5%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,9%), "Роснефти" (-0,8%), "Газпрома" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%).

Сенат проголосовал за начало дебатов по резолюции, блокирующей план президента США Дональда Трампа отменить санкции против трех российских компаний - Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго".

Как известно, 19 декабря 2018 года Минфин США сообщил, что намерен через 30 дней исключить из санкционного списка En+, "РусАл" и "Евросибэнерго", подконтрольные Олегу Дерипаске, поскольку бизнесмен сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке, а его активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

Однако на прошлой неделе газета The Wall Street Journal написала, что попытки демократов заблокировать предложение Минфина США об исключении En+, "РусАла" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, вероятнее всего, не увенчаются успехом из-за недостаточной поддержки со стороны республиканцев.

Выросли в среду бумаги "Россетей" (+4,8% и +4,5% "префы"), "Распадской" (+1,9%), Сбербанка (+1,7%, до 201,26 рубля), "Мосбиржи" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,4%), "Аэрофлота" (-1,3%), "Магнита" (+1,3%), "Мобильных телесистем" (+0,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,907 млрд рублей (из них 12,484 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду в Азии преобладало снижение индексов (Япония просела на 0,6%, Китай не изменился) после ослабления оптимизма, вызванного накануне информацией о готовности китайских властей стимулировать экономический рост.

В Европе настроения к вечеру были смешанные (индекс DAX вырос на 0,2%, британский FTSE просел на 0,6%), однако плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%). Трейдеры оценивают новости из США и Великобритании, усиливающие опасения замедления глобального экономического подъема.

Британский парламент во вторник с подавляющим перевесом голосов отверг соглашение по выходу Великобритании из ЕС, оппозиция в Палате общин инициирует в среду голосование о доверии правительству.

Поражение правительства стало самым разгромным с 20-х годов прошлого века и поставило под вопрос результаты почти двухлетних переговоров Лондона и Брюсселя об условиях выхода Британии из ЕС. У кабинета остается совсем немного времени, чтобы избежать выхода из союза без какого-либо соглашения, что может иметь катастрофические последствия для экономики страны.

Нефть в среду выходила в "плюс", но вечером новое давление оказала статистика Минэнерго США о запасах сырья. Так, запасы нефти упали на 2,68 млн баррелей при прогнозах снижения на 2,5 млн баррелей, однако выросли резервы бензина - на 7,5 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 3 млн баррелей; запасы дистиллятов также увеличились больше прогноза - на 2,97 млн баррелей против ожидавшихся 1,35 млн баррелей.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $60,54 за баррель (-0,2% и +2,8% накануне), мартовская цена WTI - $52,09 за баррель (-0,6% и -2,1% во вторник).

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: рынок акций

Новости по теме

Экономика
Сенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний ДерипаскиСенат США инициировал дебаты по резолюции о санкциях против компаний Дерипаски
Лидер демократического большинства внес резолюцию, чтобы помешать администрации Трампа отменить санкции против Еn+, "РусАла" и "Евросибэнерго"Подробнее
 Для преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Глава Минтруда не считает, что эти деньги следует брать из бюджетаПодробнее
 Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"Силуанов заявил, что российская экономика избавилась от "голландской болезни"
"Происходит сглаживание изменений курсовых соотношений, которые до этого резко били по стабильности и создавали неуверенность в завтрашнем дне", - отметил онПодробнее
 Сбербанк с 14 января повысил ставки по ипотекеСбербанк с 14 января повысил ставки по ипотеке
Базовая ставка по кредитам на новостройки составила 10,5% вместо прежних 9,5%Подробнее
Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"Посол США предупредил фирмы в Германии о риске санкций из-за "Северного потока-2"
Соответствующее письмо он направил в немецкие компании, которые участвуют в проектеПодробнее
 "Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей"Шереметьево" оценили в 216 млрд рублей
В прошлом году аэропорт обслужил почти 46 млн пассажировПодробнее
 Фонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублейФонд национального благосостояния в декабре сократился на 531,7 млрд рублей
На финансирование дефицита Пенсионного фонда в 2018 году из фонда было направлено 1,108 трлн рублейПодробнее
 Грядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделюГрядущие потери экономики США из-за "шатдауна" оценили в $1,2 млрд в неделю
Это может привести к замедлению темпа роста ВВП, который рискует оказаться ниже обещанных Трампом 3%Подробнее
 Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабряЦена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря
Рост цен продолжается десятую сессию подрядПодробнее
 Трамп отказался от участия в Давосском форумеТрамп отказался от участия в Давосском форуме
Причиной этого решения президент США назвал неуступчивость демократов в вопросе строительства стены на границе с МексикойПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 16 января6 фото
16 января
Фотохроника 16 января
Международный автосалон в Детройте10 фото
16 января
Международный автосалон в Детройте
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииНа месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществВ РоссииЗадержан гендиректор производителя водки "Пять озер" и "Хаски"В РоссииПутин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в МагнитогорскеВ миреВ ЕС согласовали санкции против подозреваемых в отравлении СкрипаляВ РоссииЭкс-начальник сегежской колонии и его заместитель осуждены за превышение полномочийСпортГлава "Газпром нефти" Дюков стал единственным кандидатом в президенты РФС

Валентина Терешкова возглавила комиссию "Единой России" по этике

Специалисты снова не смогли взять под контроль спутник "Спектр-Р"

На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществ

На месте взрыва в жилом доме в Шахтах не найдено взрывчатых веществПредстоит химическая экспертиза Подробнее

Что произошло за день: среда, 16 января

Поврежденный взрывом дом в Магнитогорске снесут, против Петрова и Баширова введут санкции ЕС, глава "Газпром нефти" возглавит РФС Подробнее

Новые виды насекомых и мхов нашли ученые в Лапландском заповеднике

Под Львовом загорелся завод одного из крупнейших производителей растительного масла

США сочли предложения России по ДРСМД не поддающимися проверке

Альянс крупных мировых компаний возьмется за борьбу с загрязнением пластиком

Производитель "девятка" яиц продолжит тему нестандартной упаковки под отдельным брендом

Рубль усилил рост к доллару и евро в среду вечером и обновил максимумы за месяц

В "Роскосмосе" связали неполадки на спутнике "Спектр-Р" со сложными условиями на орбите

Снижение рынка акций РФ в среду прервалось на подъеме акций энергокомпаний и Сбербанка

Похороны погибших при взрыве газа в Шахтах пройдут в четверг и пятницу

Рашников заявил о готовности ММК финансировать расселение дома в Магнитогорске

Фотохроника 16 января

Фотохроника 16 января6 фото

ОКР призвал отправить Зубкова в отставку с поста главы Федерации бобслея России

Мосгорсуд отменил арест денег бывшего полпреда Кадырова на Украине

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');