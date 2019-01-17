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Экономика

Данные о ВВП Японии за много лет оказались под сомнением из-за статистической ошибки

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Небольшая ошибка вкралась в статистические данные Японии и привела к массовым занижениям данных о зарплате по стране с 2004 года, в результате чего под сомнением оказались многие японские индикаторы, включая ВВП, пишет Financial Times.

Из-за этой ошибки около 20 млн японцев годами недоплачивали страховку по безработице. Вероятно, теперь работникам придется внести недостающие суммы, хотя они невелики.

Японская экономическая статистика находится в кризисном состоянии, заявил председатель комитета по статистике при правительстве страны Киёхико Нисимура. Экономист, ранее занимавший пост заместителя управляющего Банка Японии, утверждает, что чиновники не предоставили комитету разумного объяснения произошедшего.

Комитет по статистике - своего рода аудитор, проверяющий и до некоторой степени контролирующий работу Японского бюро статистики и других ведомств. В четверг в нем прошли слушания в связи с выявленной ошибкой.

Ранее японских специалистов по статистике из разных ведомств обвиняли в ненадежности показателей, которые часто и значительным образом пересматриваются. И теперь многие эксперты полагают, что властям Японии необходимо действовать решительнее: выявленная ошибка показала серьезные структурные недостатки сбора данных в Японии.

Статистическую ошибку обнаружил Нисимура, изучая ежемесячные данные министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения - один из источников информации для расчета ВВП.

Статистики должны собирать сведения об уровне зарплат в каждой компании с численностью штата более 500 человек. Но в Токио был использован метод выборочного обследования, учитывающий данные лишь трети таких компаний. Затем сотрудники министерства экстраполировали их на все количество работодателей, как если бы они опросили все токийские компании нужного размера. Поскольку в столице сконцентрированы компании с высоким уровнем зарплаты, данные об оплате труда в Токио оказались несколько занижены.

После корректировки реальный уровень зарплат в Японии оказался в зависимости от месяца на 0,3-0,7% выше, чем сообщалось ранее.

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