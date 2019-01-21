Рост ВВП Китая замедлился до 6,4% в IV квартале

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Рост экономики КНР замедлился в IV квартале 2018 года до 6,4%, до минимального за последнее десятилетие значения, на фоне продолжающегося торгового конфликта с Вашингтоном и торможения в розничной торговле.

Согласно опубликованным в понедельник официальным данным, по итогам года экономика выросла на 6,6%, что оказалось чуть выше прогнозов правительства, но является самым низким годовым показателем с 90-х годов.

Статистика свидетельствуют о заметном снижении темпов роста во втором полугодии, когда торговый конфликт с США существенно осложнил ситуацию для китайских экспортеров. Из-за отмены налоговых льгот с лета снижаются розничные продажи автомобилей, и в декабре падение достигло двухзначной цифры. Меры правительства по стимулированию роста, включая снижение налогов, пока не могут переломить эту тенденцию.

Опубликованный показатель ВВП за IV квартал совпал с ожиданиями рынка.

Рост ВВП Китая в 2017 году скорректирован до 6,8% с 6,9%, сообщило недавно Государственное статистическое управление страны.