Цена палладия впервые поднялась выше $1400 за унцию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Цена палладия в четверг впервые в истории поднялась выше $1400 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов.

Рост котировок продолжается, несмотря на сигналы об ослаблении мирового спроса, с середины августа цены подскочили более чем на 65%, пишет агентство Bloomberg.

В ходе торгов в Лондоне 17 января цена палладия поднималась на 5,4%, до $1439,29 за унцию.

Палладий преимущественно используется в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов. Однако данные о сокращении продаж автомобилей в Китае и Европейском союзе и ослаблении роста на других рынках пока не оказали существенного сдерживающего влияния.

"Инвесторы, похоже, игнорируют сообщения об ослаблении продаж на всех крупнейших авторынках. Вместо этого они видят новости о планируемом расширении забастовки в ЮАР на платиновые рудники и считают, что это хороший повод для покупки" палладия, отмечают аналитики Commerzbank.

По оценкам Metals Focus Ltd., дефицит палладия сохранится в 2019 году восьмой год подряд.