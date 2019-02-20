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Цена палладия впервые превысила $1500 за унцию

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цена палладия в среду впервые превысила $1500 за тройскую унцию из-за острого дефицита предложения, вызванного высоким спросом со стороны автопроизводителей, стремящихся выполнить строгие нормативы по выбросам.

Спотовая цены палладия в ходе торгов поднималась на 1,7%, до $1505,46 за унцию, сообщает агентство Bloomberg. Мартовский контракт на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожал на 0,8%, до $1465 за унцию.

Рост цены палладия благоприятствует "Норникелю" и южноафриканской Amplats, поскольку на Россию и ЮАР приходится более 80% добычи этого металла.

Ожидается, что по итогам февраля стоимость палладия увеличится седьмой месяц подряд.

Citigroup Inc. предупреждала в этом месяце, что рынок будет пытаться найти баланс в условиях шокового спроса и цена палладия может достигнуть $1600 за унцию.

Тем временем некоторые аналитики сомневаются в том, что ралли цен на палладий будет долгосрочным. В частности, они указывают на проблемы автомобильного рынка Китая и замедление роста продаж машин в Европе и США.

Теги: палладий

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