Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ отмечает, что в 2018 году продолжилось уменьшение внешних обязательств банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах после приостановки ее покупок рамках бюджетного правила.

"В отличие от ситуации 2016-2017 годов, рост чистого кредитования остального мира со стороны прочих секторов был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом, но и погашением внешних обязательств", - поясняет регулятор.

В четвертом квартале 2018 года ЦБ оценивает отток капитала из РФ в размере около $36,5 млрд после $19,2 млрд в третьем квартале, чистого притока $4,3 млрд во втором квартале и оттока $16,2 млрд в первом квартале.

ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в январе-ноябре 2018 года составил $58,5 млрд. Из этого следует, что в декабре мог быть чистый отток капитала в размере около $9,0 млрд.

Чистый отток капитала в 2018 году по базовому сценарию ЦБ РФ (при цене нефти $70 за баррель), обновленному в декабре, прогнозировался на уровне $67 млрд.

Чистый отток нерезидентов из госбумаг РФ в четвертом квартале 2018 года составил $0,6 млрд, за весь 2018 год - $5,2 млрд, следует из данных оценки платежного баланса РФ, опубликованных на сайте Банка России.