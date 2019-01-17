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Что произошло за день: четверг, 17 января

Иск Дерипаски к Зюганову, новая собака Путина и станции перехвата ракет на Аляске

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Олег Дерипаска подал к Геннадию Зюганову иск о взыскании морального вреда. Предприниматель требует 1 млн рублей за слова лидера КПРФ о том, что бизнес, основанный Дерипаской, является аферой и преступлением.

- Президент Сербии подарил Владимиру Путину щенка. В ходе официального визита в Белград российский лидер не только стал обладателем шарпланинской овчарки, но также заявил о готовности Москвы инвестировать $1,4 млрд в участок продолжения "Турецкого потока" в Сербии, подтвердил позицию России по Косово, показал сербскому коллеге свой новый лимузин Aurus и анонсировал возвращение Белградом картин Рериха в Россию.

- США разместят на Аляске новые станции перехвата ракет. Дональд Трамп объяснил, что речь пойдет о "новых станциях перехвата наземного базирования на Аляске, о новых радарах и сенсорах". Планируется разместить 20 станций.

- Настю Рыбку и Алекса Лесли задержали в "Шереметьево". Выдворенным из Таиланда Рыбке и Лесли, которые получили известность после публикаций о личной жизни Олега Дерипаски, вменяют статью о вовлечении в занятия проституцией.

- Скончался последний фронтовой кинооператор Борис Соколов, ему было 98 лет. Отснятые Соколовым кадры фронтовой кинохроники вошли в документальные фильмы "Знамя победы над Берлином водружено", "Берлин", "Разгром Японии" и др. Он был одним из операторов, участвовавших в съемках подписания акта о капитуляции Германии и Парада Победы в Москве 24 июня 1945 года.

- Крупные пожары произошли в Перми и Санкт-Петербурге. В Перми возгорание произошло на третьем этаже офисного центра, пострадали 14 человек, из них госпитализированы шестеро, в том числе беременная женщина. В этот же день она родила ребенка. По предварительной версии, причиной пожара стали нарушения в эксплуатации электроприборов. В Петербурге загорелся газетный комплекс, в результате пострадали три человека и один погиб. Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

- Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза и составил $67,5 млрд. Годом ранее этот показатель составлял $25,2 млрд.

- Российское судно "Кузьма Минин" арестовано в Великобритании за долги. Судовладелец - ОАО "Мурманское морское пароходство" - при этом не смог подтвердить эту информацию.

- "Победа" прекратит осуществлять международные рейсы из "Пулково" с 31 марта. Перевозчик заявляет, что это решение вызвано систематическими задержками рейсов службами аэропорта. Сейчас "Победа" летает из Санкт-Петербурга по шести международным направлениям: в Стамбул, Милан, Лондон, Пиза, Кёльн и Тбилиси.

- До 45% выросло число россиян, у которых вызывает стыд распад СССР. Как следует из опроса "Левада-Центра", 88% респондентов считают, что страна должна сохранить за собой статус великой державы.

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