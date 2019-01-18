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Экономика

ВТБ провел в СД "Трансконтейнера" новых представителей структур Абрамова и Абрамовича

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Представители "Суммы" и их партнеров покинули совет директоров ПАО "Трансконтейнер". Об этом сообщил корреспондент "Интерфакса" с внеочередного собрания акционеров оператора.

Речь идет об исполнительном директоре "Суммы" Лейле Маммедзаде, ее бывшем первом заместителе Александре Панченко, а также Марке Гарбере, структуры которого наряду с TPG и "Суммой" контролируют группу FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" ).

Последняя до недавнего времени владела 25,07% акций "Трансконтейнера". При этом представители "Суммы" ранее выражали активное стремление консолидировать контрольный пакет акций оператора и считались главными претендентами на актив. В случае покупки компанию планировалось интегрировать с FESCO для создания "национального чемпиона", говорил, в частности, Панченко.

Однако весной владелец "Суммы" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы. Им было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, мошенничестве, растрате и незаконном обороте оружия. В октябре FESCO продала ВТБ 24,84% из своего пакета в операторе, при этом банк заключил форвардный контракт со сторонним инвестором. Его финансовая организация не называет, но на транспортном рынке есть мнение, что долю также приобретут структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова.

Их структура - ООО "Енисей Капитал" - в конце 2017 г. приобрела 24,5% акций "Трансконтейнера" у второго его крупного миноритария - НПФ "Благосостояние" (создано при участии ОАО "Российские железные дороги"). В материалах к собранию, между тем, указано, что сейчас у "Енисея" 24,74% акций оператора (разница между текущей долей этой фирмы и пакетом, купленным ею у негосударственного пенсионного фонда, такая же, как и разница между долями FESCO до и после продажи ее пакета - 0,23%: это позволяет сделать предположение, что оставшуюся долю транспортная группа продала "Енисей Капиталу").

Абрамов заявлял журналистам, что покупка совершена по приемлемой цене (она "соответствовала рыночному уровню" - около 14,75 млрд руб.) "с целью заработать деньги", но не исключил и возможности участия в конкурсе по продаже контрольного пакета. Хотя и дал понять, что пока это больше потенциальный интерес: "Мне интересно каждый день обедать - вот на таком уровне". При этом летом генеральным директором "Трансконтейнера" был назначен Вячеслав Сараев, занимающий различные должности в структурах Evraz (его совладельцами также являются Абрамович и Абрамов).

В марте "Енисей" провел в совет директоров железнодорожного оператора двоих своих представителей - Давида Давидовича, руководителя проектов Millhouse (компания Абрамовича), а также Сергея Лудина - управляющего директора фонда прямых инвестиций Invest AG (ООО "Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс") - структуры А.Абрамова и другого совладельца Evraz Александра Фролова. Именно "Енисей Капитал" созвал внеочередное собрание акционеров после выкупа ВТБ акций оператора у FESCO. И Давидович, и Лудин вошли и в новый состав совета директоров "Трансконтейнера".

Также в нем появились три новых менеджера. ВТБ провел в этот орган управления оператора Леа Верни - председателя совета директоров Zoltav Resources, контролируемой сыном Абрамовича - Аркадием, а также вице-президента "Си Ай Эс Инвестмент Эдвайзерс", члена совета директоров ООО "Фрейт Вилладж Калуга Север" Максима Гавриленко. Еще один представитель - управляющий партнер Inventure Partners Евгений Зальцман, в 2014-2017 гг. - директор по стратегическому развитию ООО "Транспортэйшн Эдвайзори" (в 2015 г. переименовано в ООО "Управляющая компания "Глобал Портс"), в 2012-2014 гг. - замглавы этой компании по финансовому анализу и развитию бизнеса.

ЭкономикаВТБ выдвинул в СД Трансконтейнера представителей структур Абрамова и АбрамовичаЧитать подробнее

Владелец контрольного пакета акций "Трансконтейнера" - ОАО "Российские железные дороги" (формальным собственником является АО "Объединенная транспортно-логистическая компания") - сменил в совете директоров оператора трех из шести своих представителей. Его покинули директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин, бывший начальник департамента зарубежных проектов и международного сотрудничества монополии Игорь Коваль, а также замглавы департамента корпоративных финансов Татьяна Орлова.

Их кресла заняли Алексей Тайчер - бывший генеральный директор "дочки" "Российских железных дорог" - АО "Федеральная грузовая компания", а с недавнего времени - советник главы РЖД, а также начальники центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом Алексей Бельский и департамента безопасности монополии Виктор Шендрик.

Остальные три представителя "Российских железных дорог" остались в совете директоров "Трансконтейнера". Речь идет о заместителе генерального директора монополии Андрее Старкове (курирует вопросы корпоративного управления и распоряжения имуществом), первом заместителе начальника центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергее Тугаринове и руководителе департамента экономики перевозчика Владимире Гапонько. Старков ранее возглавлял совет.

"Трансконтейнер" владеет и управляет примерно 68 тыс. крупнотоннажных контейнеров, около 26 тыс. вагонов-платформ для их перевозки, имеет сеть терминалов в РФ (на 40 станциях) и в Словакии, также ему принадлежат 50% акций АО "Кедентранссервис" (с 19 ж/д терминалами в Казахстане) и доли в "дочках" и совместных предприятиях в различных странах.

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Теги: ВТБ, Трансконтейнер, Сумма, Роман Абрамович, Александр Абрамов

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