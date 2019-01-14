К 2030 году США переместятся на третье место по объему ВВП после Китая и Индии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - США уже в следующем году перестанут быть крупнейшей страной мира по объему ВВП, а к 2030 году переместятся на третью строчку в этом списке, пропустив вперед Китай и Индию, прогнозируют аналитики банка Standard Chartered.

Для своего прогноза они использовали данные о номинальном размере ВВП в долларах США с учетом паритета покупательной способности.

"Перелом обеспечит мировой средний класс. К 2020 году большинство мирового населения будет относиться к среднему классу. Азия будет лидировать по темпам увеличения этой прослойки, тогда как на Западе будет наблюдаться стагнация", - говорится в обзоре.

При этом Россия, по оценкам экспертов, переместится с 6-го места в 2010 году на 5-е в 2020 году и на 8-е к 2030 году.

Головокружительный взлет может продемонстрировать Индонезия: к 2020 году она войдет в топ-10 стран по ВВП сразу на 7-м месте, а к 2030 году переместится на 4-ю строчку. Кроме того, по оценкам Standard Chartered, заметно улучшатся позиции Турции, Бразилии и Египта, которые в 2030 году будут занимать пятое, шестое и седьмое места соответственно.

Япония и Германия, некогда входившие в первую тройку стран по объему экономики, в 2030 году расположатся в конце десятки - на 9-м и 10-м местах соответственно.

Целый ряд экономистов, включая экспертов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), называют ВВП устаревшим показателем, не отражающим реальной картины развития современной экономики. Однако пока именно его используют для сравнения экономики разных стран и регионов.