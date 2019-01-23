Нефть Brent подорожала до $62,07 за баррель

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Нефть эталонных марок восстанавливается в среду после падения по итогам предыдущих торгов, вызванного опасениями по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на топливо.

Мартовский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:22 по московскому времени подорожал на $0,57 (0,93%), до $62,07 за баррель.

Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на $0,46 (0,87%) - до $53,47 за баррель.

Во вторник обе марки потеряли в цене примерно 2% после того, как Международный валютный фонд ухудшил прогнозы для мировой экономики, а Китай отчитался о снижении темпов подъема ВВП страны до минимума за три десятилетия.

Опасения по поводу мировой экономики выразил и глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Он заявил, что ожидает роста спроса на топливо в мире на 1 млн баррелей в сутки, но отметил "ряд неопределенностей, включая ослабевание мирового роста, в особенности в Китае".

Теперь в центре внимания рынка находятся данные о запасах топлива в США, которые будут обнародованы на день позже обычного в связи с тем, что в понедельник в Штатах отмечался День Мартина Лютера Кинга. Эксперты в среднем ожидают незначительного снижения запасов, на 158 тыс. баррелей.