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Экономика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $61 за баррель

Есть обновление от 19:34

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок ускорил снижение в ходе торгов во вторник из-за рисков падения темпов роста мировой экономики, что негативно скажется на спросе на топливо.

Аналитики ожидают, что торможение роста в Китае и по миру в целом уменьшит потребление сырья, в том числе углеводородного, пишет Dow Jones.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:48 по московскому времени подешевели на $1,85 (2,94%) - до $60,89 за баррель. Цена Brent поднялась более чем на 20% с минимума за 16 месяцев, зафиксированного 24 декабря, но пока остается почти на 30% ниже октябрьского многолетнего максимума.

Стоимость фьючерса на WTI на февраль, торги которым завершаются во вторник, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) понизилась к этому времени на $1,71 (3,18%) - до $52,09 за баррель. Более активно торгуемый мартовский контракт подешевел на 3,3%, до $52,25 за баррель.

Как сообщалось, накануне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз роста мировой экономики в 2019 году до 3,5% с 3,7%. В 2020 году МВФ ожидает повышения глобального ВВП на 3,6%.

До этого Китай сообщил о том, что ВВП страны увеличился в прошлом году на 6,6%, минимальными темпами за почти три десятилетия.

После этого глава МВФ Кристин Лагард на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе заявила, что "риски более резкого падения мирового роста усилились в последнее время".

"Опасения избыточного производства временно поутихли благодаря сокращению добычи ОПЕК. Однако теперь под вопросом оказался спрос. Люди пытаются понять, насколько снизится спрос на нефть в Китае и мире", - отметил старший аналитики Sumitomo Corporation Global Research Co. Кэй Кобаси.

Позднее во вторник министерство энергетики США опубликует ежемесячный отчет о буровой активности, который позволяет оценить перспективы изменения нефтедобычи в последующие месяцы.

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