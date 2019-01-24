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Рубль слегка вырос к доллару и евро на старте четверга

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром, при этом курс доллара упал ниже отметки 66 руб. впервые с 7 декабря; рубль слегка растет к бивалютной корзине на фоне небольшого повышения большинства валют emerging markets.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,05-66,15 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,05 руб. (-2,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 75,19 руб. (-5 копеек). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 3,52 копейки к уровню закрытия среды, до 70,16 рубля.

Доллар при этом оказался на 28,18 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,61 копейки ниже официального курса.

Вместе с тем спустя 11 минут торгов на Московской бирже доллар США упал до 65,995 руб. (-7,75 копейки к закрытию среды), при этом евро опустился до 75,08 руб. (-16 копеек к закрытию 23 января).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на фоне аналогичной динамики большинства валют emerging markets. При этом котировки нефти снижаются утром в четверг на сигналах ухудшения перспектив мировой экономики и роста запасов в США. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы на информации о возможности введения Штатами новых санкций в отношении этой страны. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизилась на 0,44% - до $60,87 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 0,4% - до $52,41 за баррель.

Данные Американского института нефти (API) в среду указали на рост запасов нефти в США за минувшую неделю на 6,55 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы министерством энергетики США в четверг. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в стране за минувшую неделю на 750 тыс. баррелей.

В центре внимания глобальных инвесторов остаются торговые переговоры между США и Китаем. Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что экономики Китая и США "взаимосвязаны и необходимы друг другу", добавив, что "попытки переложить ответственность за свои проблемы на других, не решат самих проблем". Ван Цишань отметил, что китайский рынок имеет "огромный потенциал", несмотря на его недавнее ослабление.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
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