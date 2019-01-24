Экономика

Евро упал на Московской бирже ниже 75 рублей впервые с 14 декабря

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Курс евро в ходе торгов на Московской бирже упал ниже 75 рублей впервые с 14 декабря, доллар при этом держится у отметки 66 рублей; рубль умеренно укрепляется к обеим валютам на фоне сохраняющегося спроса глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets.

По данным на 10:57 евро опустился на торгах Московской биржи на 25 копеек по отношению к закрытию предыдущего дня и составил 74,99 руб. (-5 копеек). Доллар к этому моменту снизился на 7,25 копейки - до 66 руб. (минимальный уровень с 7 декабря).

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на фоне аналогичной динамики большинства валют emerging markets. При этом котировки нефти снижаются утром в четверг на сигналах ухудшения перспектив мировой экономики и роста запасов в США. Трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг Венесуэлы на информации о возможности введения Штатами новых санкций в отношении этой страны. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:57 по московскому времени снизилась на 0,57% - до $60,79 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел также на 0,57% - до $52,32 за баррель.

В центре внимания глобальных инвесторов остаются торговые переговоры между США и Китаем. Заместитель председателя КНР Ван Цишань заявил в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, что экономики Китая и США "взаимосвязаны и необходимы друг другу", добавив, что "попытки переложить ответственность за свои проблемы на других, не решат самих проблем". Ван Цишань отметил, что китайский рынок имеет "огромный потенциал", несмотря на его недавнее ослабление.

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Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар

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