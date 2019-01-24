Портфель заказов Китая на российскую военную технику достиг $7 млрд

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Китай заказал российской военной техники на общую сумму более $7 млрд, сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Пауза, которая была в 2000 году, она, что называется, длилась недолго, слава богу. И мы сегодня имеем планомерное развитие наших отношений, и сегодня портфель заказов более семи миллиардов долларов с Китаем", - сказал Шугаев в интервью программе "Поздняков" на НТВ, анонс которого размещен на сайте телеканала.

В ноябре 2018 года стало известно, что Россия и Китай заключили на авиасалоне в Чжухае три новых контракта на поставки вооружения. Об этом сообщал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

Как сообщалось, Россия выполняет два крупных контракта в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) с Китаем - на поставку передовых систем ПВО С-400 и многофункциональных истребителей Су-35.

В сентябре 2018 года Минфин США в связи с этими контрактами заявил о введении санкций в отношении отдела развития техники Центрального военного совета КНР.

По данным главы "Ростеха" Сергея Чемезова, на Китай приходится более 15% портфеля российских экспортных заказов в сфере военно-технического сотрудничества.