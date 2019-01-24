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Россия выполнила все оружейные контракты с Венесуэлой

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Россия выполнила все контракты на поставку Венесуэле вооружения и военной техники, сообщил в четверг "Интерфаксу" российский источник.

"Нереализованных оружейных контрактов не осталось", - сказал он.

Между тем в августе 2018 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявлял о планах ввести в эксплуатацию в Венесуэле вертолетный сервисный центр и центр для подготовки пилотов, а также достроить завод по производству автоматов "Калашникова".

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Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе, сообщил "Интерфаксу" в декабре 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук.

Пунчук отмечал, что Венесуэле ранее предоставлялся государственный кредит на приобретение военной техники.

Ранее сообщалось, что сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд. Венесуэла приобрела российские мобильные системы ПВО средней дальности - ЗРК "Бук-М2" и большой дальности - "Антей-2500" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей").

Сообщалось, что в Венесуэлу поставлено 100 тысяч автоматов "Калашникова" новой модификации АК-103. Каракас, как сообщалось, приобрел истребители Су-30МК2, вертолеты Ми-35М, танки Т-72, БМП-3 и БТР-80.

Венесуэла заинтересована в модернизации наземных и воздушных систем вооружений, ранее поставленных из России, заявил 6 декабря 2018 года министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на переговорах с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

В декабре 2018 года перелет в Венесуэлу на несколько дней совершили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Российские самолеты выполнили полеты над акваторией Карибского моря и провели учение с венесуэльскими истребителями.

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Теги: Венесуэла

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