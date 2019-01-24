Количество созданных в РФ компаний в 2018 году снизилось на 19%

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Количество коммерческих организаций, внесенных в госреестр в РФ как вновь созданные, в 2018 году составило 316,9 тысяч, что на 18,9% меньше, чем в 2017 году (390,6 тысяч), свидетельствуют данные на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ.

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с ликвидацией, в 2018 году составило 73,9 тыс., что на 9,1% больше, чем в 2017 году (67,7 тыс.).

В том числе количество компаний, прекративших деятельность в связи с ликвидацией в порядке банкротства, увеличилось на 4,2% - до 9,8 тыс.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в 2018 году увеличилось по сравнению с 2017 годом на 4,8% - до 549,6 тыс. с 524,6 тыс.

Налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

Всего прекратили свою деятельность в 2018 году 633,1 тыс. компаний, что на 4,3% больше, чем в 2017 году (607,1 тыс.).

ФНС с 2016 года усилила внимание к проверке достоверности включаемых или уже содержащихся в ЕГРЮЛ сведений. Особой проверке стали подвергаться реорганизуемые компании, в отношении которых имеются претензии со стороны налоговиков.

В 2018 году количество компаний, прекративших деятельность в связи с реорганизацией, уменьшилось по сравнению с 2017 годом на 35,3%, до 9,4 тыс. с 14,6 тыс.

Также снизилось количество компаний, созданных в результате реорганизации - за 2018 год таким образом было зарегистрировано 3,3 тыс. таких компаний, что на 30,6% меньше, чем годом раньше (4,7 тыс.).

Согласно данным ФНС, общее количество действующих коммерческих компаний, сведения о которых содержатся в едином госреестре, в 2018 году уменьшилось на 7,3% - до 3,459 млн с 3,729 млн.

Общее количество юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре, снизилось за этот период на 6,5% - до 4,085 млн с 4,371 млн.