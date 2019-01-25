В России стали чаще выявлять фальшивые 5-тысячные банкноты

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Количество выявленных в банковской системе РФ в 2018 году поддельных 5-тысячных банкнот увеличилось на 3,0% - до 27,8 тыс., их сумма составила 138,8 млн рублей, следует из материалов на сайте ЦБ РФ.

Одновременно снизилось количество выявленных поддельных дензнаков меньшего номинала: тысячных банкнот - на 45,9%, до 9,3 тыс., 500-рублевых - на 15,5%, до 0,6 тыс.

Общее количество выявленных поддельных денежных знаков в 2018 году составило 38,5 тыс., это на 15% меньше, чем в 2017 году. Их стоимость по номиналу составила 149,2 млн рублей, снизившись по отношению к 2017 году на 2%.

Количество выявленных поддельных 5-тысячных купюр увеличилось впервые с 2014 года. Тогда их количество подскочило по сравнению с 2013 годом сразу на 71,3%. Затем в течение трех лет количество выявляемых банкнот наибольшего номинала год от года снижалось: в 2015 году - на 13,5%, в 2016 году - на 31,3%, в 2017 году - на 25,5%.

В общем количестве поддельных денег доля 5-тысячных банкнот в 2014 году достигла 75,9%.

В 2018 году с появлением в обороте новых банкнот (номиналом 200 и 2000 рублей) стали выявляться и их подделки: со второго квартала - 2-тысячные, с третьего квартала - 200-рублевые. Их количество незначительно - 2-тысячных по итогам года выявлено 384 штуки, 200-рублевых - 19. Как отмечает ЦБ РФ, все они были низкого качества (изготовлены на цветных принтерах).

Практически не изменилось за год количество выявляемых поддельных иностранных дензнаков: в 2018 году - 2579 штук против 2590 в 2017 году.

Как и прежде, доминировали (91% всех подделок) поддельные доллары США - 2352 штуки (2343 годом ранее). За ними следуют поддельные евро