Экономика

ЦБ будет сокращать список "отказников" по банковским операциям

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - ЦБ РФ работает над сокращением черного списка предприятий и лиц, которым банки отказывают в проведении операций, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с банкирами в "Бору".

"Мы работаем с Росфинмониторингом над корректировкой признаков сомнительных операций, чтобы исключить устаревшие, неактуальные (критерии - ИФ), что должно существенно сократить основания для отказа в проведении операций. Во-вторых, также с Росфинмониторингом мы корректируем подход к передаче информации об отказах кредитных организаций с тем, чтобы в черные списки попадали только операции с повышенным уровнем риска. По нашим оценкам, объем такой передаваемой информации может сокращаться существенно, и случаев автоматических отказов только на основании наличия информации о компании в черном списке будет существенно меньше", - отметила глава ЦБ.

"Мы планируем в ближайшее время пересмотреть уже сформированные черные списки, оставить в них только тех, кто совершал самые рискованные операции. Мы полагаем, что списки также значительно сократятся", - сказала Набиуллина.

Она напомнила, что в прошлом году начал действовать механизм реабилитации клиентов - при Банке России начала работать межведомственная комиссия, которая рассматривает жалобы клиентов-отказников, но этого недостаточно.

По ее словам, сам факт необоснованного включения компании или индивидуального предпринимателя в отказной список наносит им огромный урон. Если предприниматель добросовестный (никаких операций по отмыванию доходов не совершал), то включение его в отказные списки приводит не только к тому, что платежи не проходят, но и контрагенты перестают доверять ему, потому что он получил черную метку от банка.

"Это, конечно, не означает, что надо закрывать глаза на ситуации, когда под личиной малого бизнеса прячутся "обнальщики", такое есть, но банки должны внимательно относиться к клиентам, а не слепо применять формальные критерии", - сказала она, добавив, что банки должны разбираться по существу, что это за клиент.

Клиентоориентированный подход банков, процедура реабилитации, а также работа ЦБ с Росфинмониторингом позволят заметно облегчить эту проблему, полагает Набиуллина.

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Теги: ЦБ РФ

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