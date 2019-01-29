Эксперт рассказал о прекращении прироста извлекаемых запасов нефти

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Прирост запасов нефти в 2018 году, по предварительным данным, прекратился, сообщил гендиректор ФГБУ "Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт" (ВНИГНИ) Павел Мельников на научной конференции в Новосибирске во вторник.

"Прирост извлекаемых запасов нефти у нас падает с 2012 года, падает практически последовательно, в то же время добыча медленно, но неуклонно росла. В результате (окончательные цифры по 2018 году будут ближе к сентябрю) ожидаемые цифры 2018 года таковы, что в конце концов не происходит даже простого восполнения запасов. Из этих 524 млн тонн (извлекаемых запасов по итогам 2018г - ИФ) чуть меньше половины - рентабельные запасы", - сказал он.

Остальные запасы, сказал он, будет введены "по-видимому, очень нескоро"

В то же время, отметил он, ресурсная база нефтедобычи в РФ достаточно велика, основной остается Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция (24 млрд тонн), на втором месте - перспективная Лено-Тунгусская (7,5 млрд тонн).

Мельников также отметил, что на этом фоне сохраняется проблема недостаточного объема геологоразведочных работ, в результате лицензии выдаются на слабоизученные участки.