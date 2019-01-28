Андрей Долуда стал единственным владельцем "Мирогрупп", купив долю группы "Дело"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Совладелец "Мирогрупп Ресурсы" Андрей Долуда выкупил долю группы "Дело" в этом зерновом трейдере и стал его единственным владельцем.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 10 января 2019 года.

Долуда подтвердил "Интерфаксу" информацию о состоявшейся сделке, не раскрыв ее суммы. Он также отметил, что каждая компания продолжит реализацию собственных инвестиционных проектов.

"У группы "Дело" есть большой инвестиционный план, который касается развития их инфраструктурных активов (. . .) Сделка позволит группе "Дело" реализовать свою инвестпрограмму, а нам свою. Мы намерены сосредоточиться на развитии инфраструктурных и растениеводческих проектов для создания завершенной логистической цепочки для трейдинга", - сказал Долуда.

Как сообщалось в декабре 2018 года, управление ФАС по Краснодарскому краю рассмотрело ходатайство о приобретении доли в размере 50% в уставном капитале ООО "Мирогрупп Ресурсы", что в совокупности с имеющейся у приобретателя долей составит 100% в уставном капитале ООО, и приняло решение об удовлетворении этого ходатайства. Приобретатель в сообщении не раскрывался.

Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Мирогрупп Ресурсы" на паритетных началах принадлежало гендиректору ООО Долуде и группе "Дело".

Теперь генеральным директором "Мирогрупп" назначен Виктор Мельников.

Транспортно-логистический холдинг "Дело" купил 50% компании "Мирогрупп Ресурсы" в 2016 году для увеличения экспорта зерна и продуктов его переработки.

"Мирогрупп" является крупным экспортером зерна. По итогам 2017 года выручка компании составила 22,035 млрд рублей, чистая прибыль - 36,184 млн рублей.

Группа компаний "Дело" является одним из крупных частных транспортно-логистических холдингов России. Компании группы оказывают полный комплекс услуг по перевалке грузов и бункеровке судов в порту Новороссийск, организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок, экспедированию, таможенному оформлению экспортно-импортных грузов по России и странам СНГ, доставке нефти и нефтепродуктов.