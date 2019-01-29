США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Вашингтон ввел санкции против венесуэльской государственной PdVSA, запретив перечисление на ее счета средств из США, где реализуется основная часть экспортируемой компанией нефти.

Собственность PdVSA в США, где компании принадлежит 3 крупных НПЗ, блокируется, а гражданам США запрещается проводить транзакции с компанией.

"Включение PdVSA в санкционный список позволит предотвратить дальнейшее использование активов компании в интересах Мадуро и сохранить их для народа Венесуэлы", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, цель санкций - добиться изменения поведения властей Венесуэлы. "США ясно дали понять, что мы рассмотрим возможность отмены санкций в отношении тех, кто сделает конкретные и подлежащие верификации шаги в поддержку демократии и борьбы против коррупции в Венесуэле в целом и в PdVSA - в частности", - отметил министр.

Санкции США затронут только американские НПЗ, поставки венесуэльской нефти другим покупателям, в число которых входят, в частности, Индия и Китай, санкции не затрагивают. Таким образом, американские ограничительные меры приведут к перенаправлению венесуэльской нефти на другие рынки, но не снизят общее предложение сырья на рынке.

Американская Citgo, которая контролируется Венесуэлой, еще какое-то время сможет продолжить работу, но не будет иметь возможности переводить деньги за переработанную в США нефть в Венесуэлу. Прекратить закупки сырья в Венесуэле будут вынуждены и другие НПЗ в США.

США в 2018 г. ежедневно покупали в Венесуэле около 500 тыс. баррелей нефти, что соответствует почти половине от общего объема ее добычи в стране. Поступления от экспорта нефти обеспечивают 95% валютных доходов Венесуэлы, при этом производство нефти в стране снизилось за последние годы примерно в 2 раза.

Нефть дорожает во вторник на 0,1-0,2%, так как влияние санкций США на рынок, считают эксперты, будет ограниченным.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что принятые США меры позволят заблокировать активы компании в $7 млрд. Кроме того, PdVSA за год лишится ежегодной выручки в $11 млрд.

По словам Мнучина, санкции помогут усилить давление на Мадуро с тем, чтобы он ушел от власти.

"Мы продолжим использовать экономические и дипломатические инструменты, чтобы поддерживать временного президента Гуаидо, национальный парламент, а также усилия венесуэльского народа по восстановлению демократии", - добавил министр.

Он заверил, что санкции не повлияют на цены на бензин в США. Американские НПЗ, по его словам, почувствуют лишь "незначительный эффект" этих ограничительных мер.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро после объявления США санкций в отношении нефтяной компании PdVSA пообещал в ближайшие дни объявить о шагах, "направленных на защиту интересов нации".

"Так называемые "санкции", объявленные Джоном Болтоном, являются односторонними, незаконными, преступными и аморальными", - написал Мадуро в твиттере.

"Они хотят украсть у нас Citgo (подразделение PdVSA в США). В ближайшие дни мы объявим о необходимых и решительных мерах по защите интересов нации", - добавил он.