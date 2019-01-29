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Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,3%

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник дальнейшим снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов потеряли 0,2-0,3%, при этом лидерами отката выступили бумаги "РусАла" .

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2472,23 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1175,57 пункта (-0,3%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,1%.

Доллар просел до 66,21 рубля (-0,05 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (-3,6%), "Роснефти" (-1,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,7%), "ФСК ЕЭС" (-0,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "Мечела" (-0,4%).

Подросли бумаги "РусГидро" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,2%).

В США накануне индексы снизились на фоне сокращения активности торгов в преддверии важных событий недели: в среду завершится первое в этом году заседание Федеральной резервной системы, в конце января запланирована поездка высокопоставленных представителей правительства Китая в Вашингтон для участия в очередном раунде торговых переговоров.

Негативное влияние на американский рынок акций в понедельник повлияла слабая отчетность Caterpillar Inc. Крупнейший в мире производитель дорожно-строительного и горного оборудования вернулся к прибыли в четвертом квартале 2018 года после убытка годом ранее, однако результат оказался существенно слабее ожиданий рынка из-за снижения спроса в Китае. Акции Caterpillar подешевели по итогам торгов на 9,1%.

В Азии во вторник динамика индексов смешанная (Япония просела на 0,1%, Китай - также на 0,1%) и минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снижается на 0,2%) на новостях о Huawei Technologies Co.

Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на ходе торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе, сообщает MarketWatch.

Судебные власти США предъявили Huawei обвинения в краже интеллектуальной собственности. Исполняющий обязанности генпрокурора США Мэтт Уитакер пояснил, что два следственных совета присяжных в Сиэтле и Нью-Йорке пришли к выводу, что китайская компания украла интеллектуальную собственность у компании T-Mobile, а также нарушала предписания США, касающиеся санкций. Кроме того, США объявили, что направили Канаде запрос об экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Вэньчжоу.

Нефть слабо дорожает во вторник после введения правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), повысившего риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $60,0 за баррель (+0,3% и -2,8% накануне), мартовская цена WTI - $52,21 за баррель (+0,4% и -3,2% в понедельник).

Санкции, введенные Минфином США в отношении PdVSA, предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти.

Как сообщалось, Вашингтон признал исполняющим обязанности президента Венесуэлы бывшего председателя Национальной ассамблеи страны Хуана Гуаидо. Вступивший в январе в должность президента Венесуэлы Николас Мадуро объявил о решении разорвать дипломатические и политические отношения с США, однако позднее изменил свое решение, оставив небольшое число американских дипломатов в стране.

Решение о санкциях в отношении PdVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны".

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, утром во вторник вероятно некоторое углубление коррекции вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами. "Спрос на риск" на мировых рынках сократился после выхода слабой отчетности Caterpillar, которая напомнила трейдерам о негативном влиянии "торговых войн" на реальный сектор экономики, и выдвижения властями США обвинений против китайской корпорации Huawei, что может осложнить переговоры по вопросам торговли.

В течение дня продолжит поступать отчетность западных эмитентов, в частности, отчетность опубликуют корпорации Pfizer (14:45 по Москве) и Verizon (15:00 по Москве). Кроме того, в Великобритании пройдет парламентское голосование по формату Brexit, его итоги станут известны после закрытия основной торговой сессии на "Московской бирже", напомнил аналитик.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, снижение рынка акций РФ после обновления исторического максимума по индексу МосБиржи еще не означает начало полноценной коррекции. Индекс МосБиржи пока не ушел ниже поддержки 2445 пунктов, и повторный поход выше 2500 пунктов вполне вероятен.

Однако маловероятно, что это произойдет во вторник - внешний фон скорее нейтральный, нефть Brent остается вблизи $60 за баррель. С другой стороны, продолжается давление Штатов на Венесуэлу: Минфин США объявил о введении санкций в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании PdVSA, заблокировал ее счета и обязался передать активы компании самоназванному и.о. президента Гуаидо. Это означает, что шансы "Роснефти" на возврат своих вложенных $6 млрд, и так бывшие небольшими, стремительно тают. Бумаги компании в ближайшее время могут торговаться "хуже рынка".

В целом, в ближайшие дни, до объявления решения по ставке ФРС США или до появления информации с переговорного процесса США-Китай, лучше занять выжидательную позицию или применять спекулятивную тактику торговли, фиксируя даже небольшую прибыль, считает аналитик.

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