Главные новости
ЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиВ миреКитай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы Huawei
Экономика

Рубль незначительно изменился к доллару и евро на старте торгов во вторник

Москва. 29 января. INTERFAX.RU -Доллар США слегка снижается, а евро немного подрастает на Московской бирже во вторник утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в условиях разнонаправленных факторов, влияющих на его курсообразование.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 66,18-66,28 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 66,245 руб. (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 75,77 руб. (+4 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась всего на 1 копейку к уровню закрытия понедельника, до 70,53 рубля.

Доллар при этом оказался на 31,5 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 57,68 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно меняется к доллару и евро во вторник утром, отыгрывая разнонаправленные факторы. Негативное влияние на рубль оказывает снижение мировых рынков капитала и валют emerging markets на фоне того, что США официально обвинили крупнейшего китайского производителя смартфонов Huawei Technologies Co. в краже технологий. Инвесторы опасаются, что ситуация вокруг китайской компании может негативно сказаться на ходе торговых переговоров между США и КНР, которые пройдут на этой неделе.

Вместе с тем поддержку рублю оказывает возобновившийся рост цен на нефть после падения накануне. Кроме того, инвесторы ожидают результатов первого в этом году заседания ФРС США, начинающегося во вторник, 29 января. Итоги заседания американского Центробанка станут известны в среду вечером, после чего состоится пресс-конференция главы регулятора Джерома Пауэлла.

Мартовские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:00 по московскому времени во вторник подорожали на 0,32% - до $60 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,42% - до $52,21 за баррель. По итогам торгов в понедельник цена Brent снизилась на 2,8%, WTI подешевела на 3,2%.

Нефть дорожает во вторник после введения правительством США санкций в отношении венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela SA (PdVSA), повысившего риск сокращения поставок нефти из этой страны на мировой рынок. Санкции предусматривают блокировку активов компании стоимостью $7 млрд. Кроме того, PdVSA недополучит $11 млрд за год в результате потерянного экспорта нефти. Решение о санкциях в отношении PdVSA министр финансов США Стивен Мнучин объяснил стремлением "предотвратить дальнейшее присваивание Мадуро венесуэльских активов и защитить их для населения страны".

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: курсы валют, доллар, евро, рубль

Новости по теме

Экономика
Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года
Как пишет "Российская газета", финансисты пришли к выводу, что реальная заработная плата россиян в 2019 году увеличится на четыре процентаПодробнее
 Варшаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic PipeВаршаве придется согласовывать с "Газпромом" прокладку альтернативного России Baltic Pipe
В Балтийском море трубопровод Baltic Pipe пересечется с газопроводом Nord Stream 2, против реализации которого боролась Польша, пишет FTПодробнее
 Индекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торговИндекс МосБиржи обновил исторический максимум на открытии торгов
На фоне новостей о выводе компаний Дерипаски из-под санкций индекс вырос до 2501,85 пунктаПодробнее
 Снятие санкций с "РусАла". ОбобщениеСнятие санкций с "РусАла". Обобщение
Олег Дерипаска остается под санкциями и теряет корпоративный и акционерный контроль в компанияхПодробнее
США сняли санкции с "РусАла", En+ и ЕвросибэнергоСША сняли санкции с "РусАла", En+ и Евросибэнерго
Санкции сняты за день до полномасштабного вступления в силуПодробнее
 Рынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржиРынок акций обновил исторический максимум индекса МосБиржи
В лидерах роста в пятницу были акции "Распадской", "Татнефти", АФК "Система"Подробнее
 Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2018 году в 2%Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в 2018 году в 2%
По словам Максима Орешкина, в России за последние несколько лет добились устойчивого и стабильного ростаПодробнее
 ЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладуЦБ РФ рекомендовал банкам сообщать клиентам о минимальной ставке по вкладу
Регулятор указывает на то, что все чаще физлицам предлагают размещать средства на счета, договоры по которым предусматривают увеличение процентной ставки при соблюдении особых условийПодробнее
 Акции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в ВенесуэлеАкции "Роснефти" обвалились к уровням месячной давности из-за кризиса в Венесуэле
Компания участвует в пяти проектах по разведке и добыче нефти в ВенесуэлеПодробнее
 ЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машиныЕС пригрозил США ответными сборами в случае введения пошлин на машины
Еврокомиссия уже подготовила предварительный список импортируемых из США товаров на сумму 20 млрд евро, в отношении которых могут быть приняты мерыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 28 января6 фото
28 января
Фотохроника 28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США10 фото
28 января
Вручение премии Гильдии киноактеров США
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаЭксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаВ РоссииМинюст определит, в каких случаях коррупционеры не будут считаться правонарушителямиВ миреКитай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы HuaweiВ миреСША объявят дату приостановки участия в ДРСМДСпортФутболист сборной Украины Ракицкий перешел из "Шахтера" в "Зенит"В миреFacebook усилит контроль над политической рекламой к выборам на Украине

В Минкультуры РФ заявили о подлинности найденной картины Куинджи

Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два года

Эксперты Финансового университета дали прогноз по росту зарплат на два годаКак пишет "Российская газета", финансисты пришли к выводу, что реальная заработная плата россиян в 2019 году увеличится на четыре процента Подробнее

Житель Серова проведет 22 года в колонии за двойное убийство при ограблении магазина

По томским школам прошла вторая волна сообщений о минировании

Военно-Грузинская дорога вновь закрыта

Приставы арестовали имущество 18 столичных водителей за долги по парковке

Спасатели справились с открытым огнем на одном из двух танкеров в Черном море

Скончался один из трех пострадавших при пожаре на хладокомбинате в Приамурье

Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности сменит руководителя

Китай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы Huawei

Китай потребовал от Вашингтона отозвать ордер на арест сотрудницы HuaweiМИД КНР заявил, что полон решимости защищать законные права китайских компаний Подробнее

Крыша многоквартирного дома под Волгоградом просела из-за снега

Трутнев заявил о создании земельного банка в Приморье под сельхозпроекты бизнеса

Нефть Brent подорожала до $60,10 за баррель после введения санкций против PdVSA

США ввели санкции против венесуэльской государственной нефтяной компании PdVSA

США объявят дату приостановки участия в ДРСМД

США объявят дату приостановки участия в ДРСМДПока неизвестно, выйдут ли США из договора окончательно Подробнее

Самопровозглашенный президент Венесуэлы сообщил, что общался с Трампом

Что случилось этой ночью: вторник, 29 января

Смягчение антикоррупционных законов, отказ афонских монахов участвовать в интронизации главы украинской церкви Подробнее

Учеников бурятской школы заставили сидеть в противогазах за опоздание

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');