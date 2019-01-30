В Сбербанке переадресовали операторам связи вопрос о подделке своих номеров

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В Сбербанке внимательно изучают сообщения о мошеннических звонках клиентам с телефонных номеров банка, пишет в среду "Коммерсантъ".

"Вопросы подделки номеров телефонов следует адресовать операторам связи, однако достоверно известно, что подделку номеров вида 900 и 8-800 операторы связи технически блокируют", - сообщили изданию в банке. Там также отметили, что при мошеннических операциях "система антифрода срабатывает автоматически, после чего клиент сам обращается в банк".

Ранее в социальных сетях появились сообщения клиентов Сбербанка о звонках мошенников с телефонов, которые определялись как номера банка: ​900 и +7 (495) 500-55-50. Злоумышленники объясняли свои звонки необходимостью предупредить о несанкционированном списании средств с карты и предлагали заблокировать карту и временно перевести деньги на защищенный счет. Звонившие знали не только о паспортных данных жертв, но и об остатке на счетах и последних транзакциях. В случае, когда клиенты выражали сомнение в действиях мошенников, последние присылали СМС с подтверждением, имитировавшее сообщение от банка.

Руководитель лаборатории практического анализа защищенности "Инфосистемы Джет" Лука Сафонов в беседе с "Ъ" отметил, что звонок мошенников с официального номера банка технически вполне возможен, так как существуют специальные приложения. Он подчеркнул, что злоумышленники не могут принимать звонки на телефоны банков, поэтому вычислить мошеннические действия можно, уточнив информацию по одному из официальных номероа.

Глава службы информационной безопасности банка из топ-30 отметил, что точное знание баланса говорит об инсайде в банке. "На сайтах в интернете, в телеграм-каналах все чаще встречаются предложения как по базам данных из банков, так и по отдельным клиентам с большим остатком на счету", - сообщил он изданию.

Гендиректор Zecurion Алексей Раевский отметил, что предотвратить утечки информации из банка непросто. "У банков низкая мотивация, так как ответственность за утечку банковской тайны довольно призрачна. В то же время найти инсайдера в банке не самая тривиальная задача", - заявил он.