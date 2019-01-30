Что произошло за день: среда, 30 января

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали на пленарном заседании Совфеда. Докладывал по этому вопросу генеральный прокурор Юрий Чайка в присутствии главы СКР Александра Бастрыкина. Арашукову предъявлены обвинения по трем статьям УК: участие в преступном сообществе, убийство, давление на свидетеля. На данный момент он является фигурантом расследования двух совершенных в 2010 году в КЧР убийств, но адвокаты потерпевших сообщают, что сенатор может быть причастен еще к двум аналогичным преступлениям. СКР требует арестовать члена Совфеда, сам Рауф Арашуков вину не признает и заявляет, что плохо владеет русским языком.

- Кроме сенатора Арашукова также был задержан его отец - советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищениям газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд рублей. В СКР добавили, что в мошенничестве подозреваются еще четверо руководителей предприятий газовой отрасли СКФО, включая другого родственника сенатора - Руслана Арашукова.

- Обыски прошли на работе и дома у мэра Риги Нила Ушакова. Местные СМИ сообщали, что следственные действия проводили сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Сам Ушаков заявил, что не совершал никаких уголовно наказуемых деяний и не намерен уходить со своего поста. По существу дела он говорить отказался, так как дал подписку о неразглашении.

- Пользователи Сбербанка столкнулись с новой формой мошенничества, пишет "Коммерсантъ". Клиентам банка звонят неизвестные с номеров, которые выглядят как номера кредитной организации, и пытаются перевести деньги. В Сбербанке заявили, что вопросами подделки номеров телефонов занимаются операторы связи, и напомнили, что система предотвращения мошеннических операций срабатывает автоматически, после чего клиент уже сам обращается в банк.

- Освобождены российские моряки, захваченные пиратами у берегов Бенина. В МИД РФ уточнили, что члены экипажа контейнеровоза "Манди" были освобождены еще 28 января, они уже вернулись на родину, состояние их здоровья удовлетворительное.

- В России придумали компьютерную игру по мотивам конфликта РПЦ с Константинополем. На секции по компьютерным играм в рамках Рождественских чтений в Москве наибольшую поддержку получил квест, главный герой которого - православный митрополит Николай, а противостоит ему главный злодей по имени Бармалей.