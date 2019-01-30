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Экономика

Тощие недра за большие деньги. Обзор

Российские компании бьются на аукционах за нефтегазовые месторождения, которых остается все меньше

Тощие недра за большие деньги. Обзор
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Рост запасов углеводородов - острая тема для нефтегазовых компаний нашего времени. В поисках новых ресурсов компании тщательно мониторят любые предложения на рынке. И всегда пристально следят за тем, что Роснедра выставляют на аукционы из нераспределенного фонда недр.

Со временем и этот источник серьезно истощился - крупных месторождений уже не осталось, а выставляемые участки в большинстве своем плохо разведаны или находятся вне досягаемости от имеющейся инфраструктуры. Но особого выбора при формировании ресурсной базы у отечественных компаний не остается, они вынуждены биться на аукционах, кратно поднимая цену за такие участки, на которые еще несколько лет назад даже не посмотрели бы. Показательным в этом плане стал 2018 год - по многим аукционам итоговая цена была в десятки, а в некоторых случаях и в сотни раз выше стартового платежа.

Явным лидером аукционных баталий в прошедшем году стала "Газпром нефть", которая по активности в скупке участков недр из нераспределенного фонда обошла крупнейшую нефтяную компанию России - "Роснефть". Объем средств, которые "Газпром нефть" потратила на лицензии в 2018 году, по расчетам "Интерфакса" на основе данных Роснедр, составил 10,2 млрд рублей, или 43% от общего количества средств (23,7 млрд рублей), поступивших в бюджет от аукционов на углеводородные участки.

Для сравнения в 2017 году бюджет получил от аукционов на нефтегазовые участки более 41 млрд рублей, из которых 27,7 млрд рублей, или 67% привнесла "Роснефть". Согласно отчету "Роснефти" по МСФО за 2017 год на покупку лицензий, а также платежи за участие в аукционах компания потратила 34 млрд рублей. Однако основные затраты "Роснефти" в 2017 году - 20,7 млрд рублей - пришлись на крупный Эргинский участок в ХМАО, за который компания боролась с той же "Газпром нефтью" еще с 2016 года.

"Газпром Нефть" ищет новые зоны

Активизировавшись в 2018 году, "Газпром нефть" вырывала победу в аукционах на участки в основных регионах своего присутствия - Оренбургской области и ХМАО, а также в новых для себя территориях, например, на Гыдане. "Газпром нефть" поднимала и поднимала планку, увеличивая цены за участки в 50, 80 и даже 160 раз. Предложенные ею платежи, как правило, варьировались от 500 млн до 2,5 млрд рублей.

В результате, компания по итогам прошлого года купила на торгах 14 участков. Еще за 7 участков в тех же регионах "Газпром нефть" попыталась побороться, но ее обходили "ЛУКОЙЛ" , "НОВАТЭК" , а пару раз даже малоизвестная "Новая химическая компания "НовоХим".

В пресс-службе "Газпром нефти" "Интерфаксу" уточнили, что в 2018 году портфель активов пополнили 20 новых лицензий с добычным потенциалом около 600 млн тонн н.э. Из них в рамках аукционов были приобретены 16 новых участков общей стоимостью 10,78 млрд рублей (с учетом доли в СП).

"Большая часть новых лицензионных участков была приобретена в рамках реализации стратегии доступа "Газпром нефти" к новым поисковым зонам. Формирование фокусных зон интересов в России началось в 2012-2013 годах. "Газпром нефть" проделала значительный объем работы по обобщению региональных данных, проведению зональных исследований и оценке перспектив нефтегазоносности. На основании полученных результатов были выделены наиболее перспективные поисковые зоны и подготовлена стратегия доступа для каждой из них", - сказал собеседник агентства.

Так, по итогам 2018 года "Газпром нефть" вошла в 4 новые поисковые зоны как в регионах присутствия - на полуострове Ямал, в Оренбургской области и ХМАО - так и в новом для компании регионе - на северо-востоке Гыдана.

Компания будет продолжать реализацию "стратегии доступа". Дальнейшие поисковые интересы будут связаны с развитием созданных кластеров и расширением географии присутствия в данных регионах. Параллельно "Газпром нефть" продолжит изучение потенциально перспективных зон в других регионах России.

Он также пояснил, что в настоящее время основными направлениями "Газпром нефти" в сфере развития ресурсной базы остаются: органический рост на действующих активах, вовлечение компании в разработку нефтяных активов "Газпрома", подготовка нетрадиционных запасов Баженовской свиты к коммерческой добыче, изучение других видов нетрадиционных запасов, а также активное проведение геологоразведочных работ в новых поисковых зонах и на шельфе.

Интересы с "Роснефтью" у "Газпром нефти" расходились: компании встретились всего три раза за весь год на аукционах на участки в Оренбургской области. При этом "Газпром нефть" обошла "Роснефть" в аукционе на Савицкий участок, предложив в 20 раз больше начальной цены, остальные два участка купил "ЛУКОЙЛ" и "Преображенскнефть" (принадлежит "ФортеИнвесту" Михаила Гуцериева).

"Роснефть" работает над отдачей

"Роснефть", в 2018 году снизившая аппетиты на углеводородных аукционах, принесла бюджету РФ в 2,4 раза меньше средств чем "Газпром нефть" - 4,2 млрд рублей. Компания приобрела на аукционах всего 7 участков, еще в 4 аукционах отдала победу "Преображенскнефти", "ЛУКОЙЛу" и "Газпром нефти". Полученные участки располагаются в самых разных регионах России - Самарской области, Удмуртии, Башкирии, Оренбургской области и ЯНАО.

Представитель "Роснефти" отметил "Интерфаксу", что компания располагает самой мощной ресурсной базой в России, а также одной из самых крупных в мире. "Согласно стратегии "Роснефть-2022", приоритетным направлением для компании является увеличение доходности и отдачи от имеющихся активов. Портфель активов "Роснефти" составляют высокоэффективные органические проекты, на реализации которых будет сделан основной акцент", - сказал собеседник агентства.

В череде аукционов на недра интересная ситуация сложилась и с участком Хара-Тумус на одноименном полуострове Хатангского залива. "Роснефть" с 2015 года ведет геологоразведочные работы на Хатангском участке, который включает акваторию залива, бухту Нордвик и Анабарский залив моря Лаптевых. В 2017 году компания с берега полуострова Хара-Тумус пробурила горизонтальную скважину в акватории Хатангского залива. В октябре "Роснефть" поставила на баланс Госкомиссии по запасам запасы Центрально-Ольгинского месторождения в размере 80 млн тонн по категориям С1+С2. Как позже выяснилось, порядка 27 млн тонн из 80 млн тонн запасов этого месторождения выходят за границы морского Хатангского участка и находятся на полуострове Хара-Тумус, территория которого относится к нераспределенному фонду. "Роснефть" обратилась в Минприроды с просьбой оперативно провести конкурс по этому участку с ограничениями по допускам участников.

В результате условия единственного проведенного в прошлом году конкурса на нефтегазовый участок - Хара-Тумус - предполагали, что подать заявку на участие в нем могли только компании, которые имеют действующие лицензии на освоение участков на шельфе Арктики. Таким образом, формально участвовать в конкурсе могли только две государственные компании: "Роснефть" и "Газпром" . Как единственный заявитель на конкурс, "Роснефть" должна была получить лицензию на участок, однако компания не представила обеспечительный платеж и технико-экономическое обоснование освоения участка, и конкурс был признан несостоявшимся. При этом "Роснефть" отмечала, что сохраняет интерес к участку Хара-Тумус, и отложила решение о подаче документов до окончания исследований Хатангского участка.

Осторожные покупатели

Еще менее активными, чем в предыдущие годы, в 2018 году оказались частные "НОВАТЭК" и "ЛУКОЙЛ". Купив на торгах по 2 участка, первый потратил на них 2,1 млрд рублей, второй - 1,7 млрд рублей.

Основными соперниками компаний на аукционах были всё те же "Газпром нефть" и "Роснефть". Так, "ЛУКОЙЛу" пришлось предложить в 7 раз больше - 1,5 млрд рублей - за Журавлевский участок в Оренбургской области, чтобы обойти двух нефтяных гигантов. "НОВАТЭК", в свою очередь, вырывал победу у "Газпром нефти" и "НовоХима" на Южно-Лескинский участок на Гыдане, разогнав цену в 57 больше стартовой - до 2 млрд рублей

"Сургутнефтегаз" тоже пытался бороться за оставшиеся свободные ресурсы. Компания приняла участие в 4 аукционах в ХМАО, выиграть удалось только один - на Южно-Санлорский участок с итоговой ценой в 1,5 млрд рублей. Соперником "Сургутнефтегаза" на этом аукционе была "Башнефть" .

От него не отставал и уже упомянутый московский "НовоХим". Компания не стеснялась тягаться с "Газпром нефтью", "Роснефтью" и "НОВАТЭКом", и даже пару раз ей удалось обойти первую - в аукционах на Южно-Ямальский 6 и Еркугаяхский участки в ЯНАО, потратив в общей сложности 1 млрд рублей.

Незамеченным не остался и "Русланойл" (Татарстан), претендовавший на 8 участков в Оренбуржье и Удмуртии. Однако в отличие от "НовоХима" татарстанской компании не удалось противостоять нефтяным гигантам, и из 8 аукционов она выиграла только один у таких же небольших "Преображенскнефть" и "Юника-Инвест", сделав всего один шаг.

Впрочем, общая тенденция, согласно которой ежегодно более половины выставляемых Роснедрами на торги участков признаются не состоявшимися или вовсе отменяются, в прошлом году сохранилась. Так, по расчетам "Интерфакса" в 2018 году из 144 объявленных аукционов и конкурсов 72 не состоялось, 1 аукцион был отменен. Это соотносится со статистикой за предыдущий 2017 год, когда было назначено 130 аукционов, 70 из которых не состоялось, а 5 было отменено.

Продолжит ли и в дальнейшем снижаться спрос крупнейших нефтекомпаний на новые участки - остается вопросом. По последним данным, Роснедра предлагают нефтяникам приобрести в 2019 году пока только 21 участок, среди которых скандальный Хара-Тумус не числится.

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Теги: Роснедра, Роснефть, Газпром нефть, ЛУКОЙЛ
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