Brent подорожала до $62,78 за баррель на сигналах о сокращении предложения

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются во вторник на растущих ожиданиях сокращения предложения сырья на мировом рынке.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $62,78 за баррель, что на $0,27 (0,43%) выше уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты снизились в цене на $0,24 (0,38%) - до $62,51 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,28 (0,51%) - до $54,84 за баррель. По итогам торгов 4 февраля контракт снизился в цене на $0,7 (1,27%) - до $54,56 за баррель.

В понедельник сессия была довольно волатильной, цены обоих контрактов поднимались до максимумов этого года, но завершили торги снижением, пишет MarketWatch.

Трейдеры принимают во внимание сигналы о сокращении добычи странами ОПЕК+, ожидая при этом роста запасов нефти в США. Кроме того, рынок продолжает следить за развитием ситуации в Венесуэле, опасаясь снижения поставок нефти из этой страны после введения Штатами новых санкций.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил на прошлой неделе, что Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+). По сравнению с декабрем прошлого года добыча снизилась на 100 тыс. б/с.

"Как Россия, так и Саудовская Аравия выполняют условия соглашения о сокращении добычи, - отмечает аналитик по сырьевому сектору Rakuten Securities в Токио Сатору Йосида. - Если поставки нефти из Венесуэлы резко снизятся на несколько месяцев, например, на 1 млн баррелей в сутки, последствия для рынка могут быть значительными".

Данные о запасах энергоносителей в США за минувшую неделю будут обнародованы в среду, 6 февраля. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg, предусматривает рост запасов нефти на 1,5 млн баррелей.