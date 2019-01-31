Рубль слегка укрепился к доллару и евро на старте торгов четверга

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Доллар США и евро снижаются на Московской бирже в четверг утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению интереса глобальных инвесторов к рисковым активам после того, как ФРС США сигнализировала о замедлении темпов нормализации денежно-кредитной политики.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,46-65,59 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 65,47 руб. (-3,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро опустился до 75,22 руб. (-2 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 2,8 копейки к уровню закрытия среды, до 69,86 рубля.

Доллар при этом оказался на 62,87 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 35,31 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного укрепляется к доллару и евро в четверг утром после заметного роста накануне. Поддержку нацвалюте оказывает рост у инвесторов интереса к риску после того, как ФРС США просигнализировала о некотором смягчении своей позиции относительно дальнейшего повышения ставок по итогам первого в этом году заседания.

Так, Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,50% годовых, что совпало с ожиданиями. При этом из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, в то же время ЦБ подчеркнул необходимость проявить терпение. Кроме того, ФРС может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.

Цены на нефть в четверг продолжают повышение, поскольку поступающие данные подтверждают решимость ОПЕК+ сократить производство топлива. Как заявил накануне министр энергетики РФ Александр Новак, Россия, предварительно, снизила добычу нефти на 50 тыс. баррелей в сутки по сравнению с октябрем 2018 года (в рамках сделки ОПЕК+). По сравнению с декабрем 2018 года, добыча снизилась на 100 тыс. б/с. Некоторое смягчение курса денежно-кредитной политики ФРС, с одной стороны, позволяет рассчитывать на подъем экономической активности, а с другой стороны, способствует ослаблению курса доллара. Оба эти фактора благоприятны для нефтяного рынка.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени увеличилась на 0,75%, до $62 за баррель. Фьючерс на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени поднялся на 0,59% - до $54,57 за баррель.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 919 тыс. баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,1 млн баррелей. Резервы бензина в США уменьшились на 2,24 млн баррелей, дистиллятов - на 1,12 млн баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики прогнозировали повышение запасов бензина на 2,8 млн баррелей и снижение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с).