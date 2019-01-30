ФРС сохранила процентные ставки

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам заседания 29-30 января сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC).

Решение FOMC совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

Из заявления по итогам заседания исчезли слова о дальнейшем постепенном повышении ставок, при этом Федрезерв подчеркнул необходимость проявить терпение.

Американский ЦБ может при необходимости откорректировать все элементы программы сокращения активов на балансе.