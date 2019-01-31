Германия и Великобритания запустят собственный механизм расчетов с Ираном

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Правительство Германии вместе с Францией и Великобританией создали механизм расчетов с Ираном в обход антииранских санкций США, сообщает немецкий телеканал NDR.

NDR напоминает, что цель механизма, получившего название INSTEX состоит в том, чтобы спасти Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

По данным NDR, INSTEX будет представлен в виде частной компании со штаб-квартирой во Франции и управляющим - представителем ФРГ.

В наблюдательном совете компании также будет присутствовать представитель Великобритании. В то же время другие страны ЕС при желании смогут присоединиться к INSTEX.

Однако, отмечает NDR, потребуются еще недели прежде, чем INSTEX сможет заработать. При этом в Берлине отказались игнорировать другие аспекты иранской политики. Так, в МИД ФРГ в этом контексте упомянули действия Тегерана в ближневосточном регионе, разведывательную деятельность Тегерана в Европе и ситуацию с правами человека в Иране, добавляет телеканал.

В конце сентября 2018 года ЕС обнародовал план создания специального механизма расчетов (Special Purpose Vehicle, SPV), чтобы обеспечить прохождение законных финансовых операций с Ираном в условиях возобновления американских санкций против Ирана.

Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение по иранскому атому 2015 года, известное как СВПД, после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о решении вывести США из него. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.