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Президент Ирана назвал американские санкции мешающими прогрессу

По словам Хасана Рухани, США подталкивают другие государства к нарушению Совместного всеобъемлющего плана действий

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вводимые США санкции направлены не против иранских властей, а против иранского народа и прогресса, заявил президент Ирана Хасан Рухани. Он в интервью телеканалу CNN отметил, что санкционный режим США "направлен не против системы или правительства Ирана, а против иранского народа".

Санкции "имеют только один эффект, они осложняют повседневную нормальную жизнь иранского народа", сказал Рухани.

Угрозами санкций третьим странам, поддерживающим бизнес с иранскими партнерами, США хотят остановить прогресс в Иране. "Это не приносит никаких выгод ни самим США, Ирану, ни всему региону, - сказал президент.

"История покажет, что сейчас США совершают большую ошибку", - подчеркнул он.

При этом Рухани сказал, что введением санкций США препятствуют нормальному развитию мирового торгово-экономического сотрудничества, поэтому они "в перспективе не смогут оказывать такое давление длительный период, и оно не будет способствовать достижению цели", поставленной Вашингтоном.

Он отметил, что если Европе удастся на практике реализовать договоренности, изложенные в совместном заявлении участников заседания пяти стран-подписантов соглашения по иранскому атому накануне, то "Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) будет продолжать действовать и без Соединенных Штатов".

Выступая на проходящей в настоящее время сессии Генассамблеи ООН Хасан Рухани заявил, что США, вышедшие из СВПД, подталкивают других участников сделки к ее нарушению.

"США подталкивают другие государства к тому, чтобы они нарушали СВПД. И, что еще хуже, США угрожают последствиями странам и международным организациям, если они будут соблюдать резолюцию 2231, принятую СБ ООН ", - сказал Хасан Рухани, выступая на 73-й сессии Генассамблеи ООН.

14 июля 2015 года Иран и "шестерка" международных посредников после десятилетних переговоров достигли исторического соглашения об окончательном урегулировании иранской ядерной проблемы. Вслед за этим СБ ООН принял резолюцию 2231, одобряющую СВПД.

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Теги: Иран, США

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