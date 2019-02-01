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Экономика

Amazon в IV квартале получила рекордные прибыль и выручку

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc по итогам четвертого квартала зафиксировал рекордные в своей истории прибыль в расчете на акцию и выручку.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре 2018 года составила $3,027 млрд, или $6,04 в расчете на акцию, по сравнению с $1,856 млрд, или $3,75 на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Выручка поднялась почти на 20% - до $72,383 млрд с $60,453 млрд.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $5,65 на акцию при выручке в $71,88 млрд.

Выручка подразделения облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) выросла на 45% в четвертом квартале - до $7,43 млрд по сравнению с $5,113 млрд годом ранее. Операционная прибыль AWS взлетела на 61% - до $2,177 млрд с $1,354 млрд, сообщается в отчетности.

Amazon планирует в текущем квартале получить выручку в районе $56-60 млрд, что представляет собой повышение на 10-18% относительно января-марта 2018 года. Аналитики в среднем оценивают этот показатель в $60,83 млрд. Также компания прогнозирует, что операционную прибыль будет находиться в диапазоне от $2,3 млрд до $3,3 млрд по сравнению с $1,9 млрд в первом квартале прошлого года.

Котировки акций Amazon в ходе электронных торгов в четверг снизились на 4,9% после опубликования отчетности. Инвесторов, в частности, разочаровал слабый прогноз компании на второй квартал. Кроме того, руководство компании объявило о планируемом повышении расходов в 2019 году, в том числе из-за создания новой штаб-квартиры и расширения штата.

За последний год капитализация Amazon увеличилась на 18,5%, в то время как значение американского фондового индекса Standard & Poor's 500 за этот период снизилось на 5,1%. Рыночная стоимость интернет-ритейлера составляет около $817 млрд.

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