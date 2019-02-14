Amazon отказалась от строительства кампуса второй штаб-квартиры в Нью-Йорке

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon сообщил в четверг об отказе от планов строительства кампуса в Нью-Йорке.

В ноябре 2018 года компания объявила, что разместит новую штаб-квартиру в двух городах. Предполагалось, что кампусы будут построены в нью-йоркском районе Лонг-Айленд-Сити и городском районе Кристал-Сити в округе Арлингтон на севере штата Вирджиния.

Тогда Amazon пообещала, что в каждой из двух частей новой штаб-квартиры будет работать свыше 25 тыс. сотрудников, а инвестиции в них составят $5 млрд.

Строительство нью-йоркского кампуса предусматривало государственные и городские субсидии на сумму порядка $3 млрд, что вызвало недовольство местных законодателей, выступивших против субсидирования одной из самых дорогих компаний мира.

"После многих раздумий и размышлений мы приняли решение отказаться от плана строительства штаб-квартиры в Лонг-Айленд-Сити (Квинс), - говорится в пресс-релизе Amazon. - Для Amazon такое обязательство требует позитивных, сплоченных отношений с государственными и региональными властями, которые будут поддерживать компанию в долгосрочной перспективе".

"Несмотря на то, что по результатам опросов 70% жителей Нью-Йорка поддерживают наши планы и инвестиции, ряд государственных и местных политиков дали понять, что выступают против нашего присутствия и не будут работать с нами для установления того типа отношений, который требуется для продвижения проекта", - отмечают в компании.

Amazon пока не намерена возобновлять процесс поиска площадки для второго кампуса новой штаб-квартиры. Компания продолжит реализацию плана строительства кампуса в Кристал-Сити.

В настоящее время штаб-квартира Amazon находится в Сиэтле, где интернет-ритейлер является крупнейшим работодателем. Ее штат насчитывает 45 тыс. сотрудников.

Акции Amazon подешевели на 0,5% на торгах в четверг.