Акции Estee Lauder подорожали рекордными темпами за 7 лет

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Американская косметическая компания Estee Lauder Cos Inc отчиталась о резком увеличении прибыли во втором квартале текущего финансового года и повысила прогноз на 2019 фингод в целом.

Акции Estee Lauder подскочили в цене на 14% в начале торгов во вторник, рекордными темпами за семь лет. За последние 12 месяцев капитализация компании увеличилась на 16%, до $49,4 млрд.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в квартале, завершившемся 31 декабря, подскочила до $573 млн, или $1,55 в расчете на акцию, по сравнению с $1,23 млн, или $0,33 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Без учета единовременных факторов прибыль в расчете на акцию составила $1,86.

Квартальная выручка Estee Lauder повысилась на 7%, до $4,01 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали скорректированную прибыль на акцию в размере $1,55 при выручке в $3,92 млрд.

В минувшем финквартале продажи товаров по уходу за кожей подскочили на 16%, продажи косметики увеличились на 3%, продуктов для ухода за волосами - на 7%. В то же время выручка от продажи парфюмерии сократилась на 5%.

Реализация продукции Estee Lauder в Северной и Южной Америке в октябре-декабре уменьшилась на 7%, в регионе, объединяющем Европу, Ближний Восток и Африку - выросла на 13%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - увеличилась на 17%.

Компания улучшила прогноз скорректированной прибыли на текущий финансовый год до $4,92-5 на акцию с ожидавшихся ранее $4,73-4,82 на акцию. Прогноз роста выручки повышен до 5-6% с 4-5%.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары свыше 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna, которые продаются более чем в 150 странах.