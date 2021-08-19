Квартальные прибыль и выручка Estee Lauder превзошли ожидания

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американская косметическая компания Estee Lauder Cos. Inc. сообщила, что ее выручка и прибыль в четвертом финансовом квартале превзошли ожидания, и дала сильный прогноз на следующий, 2022 финансовый год.

Чистая прибыль компании в квартале, завершившемся 30 июня, увеличилась до $1,02 млрд, или $2,76 в расчете на акцию. За аналогичный период прошлого фингода компания получила чистый убыток в размере $4,62 млн, или $1,28 на акцию. Скорректированная прибыль составила 78 центов в расчете на акцию.

Выручка компании за четвертый квартал увеличилась на 62% - до $3,93 млрд с $2,43 млрд в прошлом году. Годовая выручка составила $16,2 млрд.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне 50 центов на акцию при выручке в $3,75 млрд.

Компания сообщила, что в минувшем фингоде продажи товаров по уходу за кожей увеличились на 28%, до $9,5 млрд. Реализация парфюмерии выросла на 23%, до $1,9 млрд. Выручка от продажи средств по уходу за волосами увеличилась на 11%, до $571 млн. И только продажи декоративной косметики сократились на 12%, до $4,2 млрд.

В прогнозе на первый квартал 2022 фингода компания ожидает получить прибыль в диапазоне от $1,49 до $1,61 в расчете на акцию при росте выручки на 17-19%. Аналитики FactSet прогнозируют прибыль на уровне $1,84 на акцию при увеличении выручки на 18,1%.

Компания также предоставила прогноз на весь фингод, в соответствии с которым выручка увеличится на 13-16%, а прибыль компании составит $7,04-7,26 в расчете на акцию. Аналитики ожидают роста выручки на 12,4% и прибыли в размере $7,14 на акцию.

Estee Lauder выпускает парфюмерные и косметические товары свыше 30 марок, включая Estee Lauder, Origins, Clinique, Tommy Hilfiger, Donna Karan и Ermenegildo Zegna, которые продаются более чем в 150 странах.