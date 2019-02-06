Экономика

Рынок акций РФ открылся смешанной динамикой индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,05%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в среду смешанной динамикой blue chips на фоне подешевевшей нефти и позитивных сигналов с внешних фондовых площадок; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,05%.

К 10:01 по московскому времени индекс МосБиржи составил 2548,54 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1223,01 пункта (-0,04%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1%.

Доллар стоит 65,69 рубля (+0,07 рубля).

Повысился рублевый курс акций "РусГидро" (+0,5%), "Газпром нефти" (+0,4%), "Россетей" (+0,3%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "РусАла" (+0,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%).

Подешевели бумаги "Транснефти" (-1,1%), "Мосбиржи" (-0,4%), "Магнита" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), "Северстали" (-0,2%), "Мобильных телесистем" (-0,2%), "Новолипецкого металлургического комбината" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).

В США во вторник индексы выросли пятую сессию подряд, в том числе благодаря хорошей финансовой отчетности американских компаний, и достигли максимума за два месяца, пишет MarketWatch. Трейдеры сохраняли оптимизм в ожидании выступления президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в январе опустился до минимума с июля - 56,7 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Декабрьское значение показателя было пересмотрено с 57,6 до 58 пунктов. Аналитики, опрошенные Dow Jones, в среднем прогнозировали снижение до 57 пунктов с ранее объявленного декабрьского уровня.

Уже после закрытия торгов во вторник президент США Трамп выступил с традиционным ежегодным обращением к Конгрессу. Ожидания бизнеса в отношении дополнительных стимулов не оправдались, однако инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку президент не использовал это выступление для введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, Трамп заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем.

В среду в Азии сохраняется позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%). Биржи Гонконга, материкового Китая и Южной Кореи, а также Сингапура и Малайзии в среду закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю, причем торги в Шанхае и Шэньчжэне возобновятся лишь на следующей неделе.

Позитивным фактором в среду стали слухи о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на следующей неделе могут отправиться в Пекин, чтобы принять участие в новом раунде торговых переговоров.

Нефть утром в среду остается под давлением после падения накануне вечером; уровень цен Brent на $0,8 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,89 за баррель (-0,2% и -0,9% во вторник), мартовская цена WTI - $53,59 за баррель (-0,1% и -1,7% накануне).

Согласно вышедшим данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,51 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго будут опубликованы в среду, и опрошенные Bloomberg эксперты полагают, что они укажут на менее существенный подъем запасов - на 1,42 млн баррелей.

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Аналитик ИК "Открытие брокер" Андрей Кочетков полагает, что индекс МосБиржи утром может обновить свой максимум, но устойчивость данной тенденции пока вызывает сомнение. График индекса МосБиржи все же говорит о краткосрочной перекупленности.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, с позиций технического анализа, закрепление индекса РТС выше уровня 1200 пунктов подразумевает возможность среднесрочного роста. Вместе с тем, внешний фон утром в среду можно назвать нейтральным. Обращение президента США к нации не позволило рассчитывать на сближение позиций республиканцев с демократами, что сохраняет риски новой частичной приостановки работы правительства. Торговые переговоры между США и КНР на высшем уровне, как ожидается, возобновятся лишь на следующей неделе. Пока же внимание западных трейдеров, по всей вероятности, будет сосредоточено на потоке корпоративной отчетности - еще до открытия торгов в США выйдут отчеты десяти компаний из индекса S&P 500, включая General Motors (16:30 по московскому времени).

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский, фаза оптимизма на глобальных рынках пока сохраняется. Наиболее ожидаемым событием стало выступление Трампа с посланием "О положении дел в стране" к Конгрессу, однако большого объема конкретной полезной для инвесторов информации представлено не было, соответственно, масштабного влияния на финансовые рынки не ожидается.

Накануне агентство Reuters сообщило о подготовке нового раунда торговых переговоров между США и Китаем, которые могут состояться уже на следующей неделе. Газета The Wall Street Journal отметила, что с американской стороны в переговорах будут участвовать торговый представитель Лайтхайзер и министр финансов Мнучин. В конце февраля Трамп планирует "азиатское турне", которое будет включать второй саммит США-КНДР и встречу с китайским лидером Си Цзиньпином (срок окончания текущего "временного перемирия" между США и Китаем завершается 1 марта, соответственно, до этого момента необходимо либо заключение торговой сделки, либо достижение договоренности о продлении заморозки тарифов).

Настроения на глобальных рынках пока остаются умеренно позитивными, в то же время конкретных драйверов для продолжения роста в ближайшее время может не хватать, соответственно, на горизонте ближайших дней есть шансы на локальную коррекцию рисковых активов.

Индекс МосБиржи вплотную приблизился к отметке в 2550 пунктов, и в среду вероятна консолидация рынка вблизи этой отметки. Среднесрочный потенциал для роста рынка еще сохраняется, в то же время локально возможно умеренное коррекционное движение в ключевых "фишках", считает аналитик.

Теги: рынок акций

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