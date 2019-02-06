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Экономика

Рынок акций РФ в среду прервал серию безостановочного роста

Есть обновление от 19:31

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду просел в рамках коррекции из-за фиксации прибыли игроками на фоне подешевевшей нефти и отката мировых фондовых площадок, индекс МосБиржи утром обновил исторический максимум выше 2550 пунктов на фоне ослабления рубля, после чего также просел, прервав шестидневный подъем.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2539,73 пункта (-0,3%, максимум дня и новый пик - 2551,97 пункта), индекс РТС - 1215,83 пункта (-0,6%); динамика цен основных "фишек" на Московской бирже оказалась разнополярной в пределах 1,6%.

Доллар вырос до 65,8 рубля (+0,18 рубля).

Снизился рублевый курс акций "Роснефти" (-1,6%), ВТБ (-1,6%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Северстали" (-1%), "РусАла" (-1%), "Интер РАО" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Магнита" (-0,7%), "Мобильных телесистем" (-0,7%), "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (-0,6%), АФК "Система" (-0,5%).

Выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,2%), "Норникеля" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "Распадской" (+0,5%), "Россетей" (+0,3%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами снижения выступили "префы" ПАО "Ижсталь" (-12,8%), акции ПАО НПО "Наука" (-7,8%), "Энел Россия" (-5,3%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (-3%).

Акции "Энел Россия" с начала года выросли на 11%, но в среду упали после публикации стратегического плана компании на 2019-2021 годы, предполагающего сокращение чистой прибыли. Согласно документу, чистая прибыль по итогам 2018 года ожидается на уровне 7,3 млрд руб. с понижением до 5 млрд руб. в 2021 году. Также "Энел Россия" ожидает капзатраты в 2019-2021 гг. на уровне 45,3 млрд руб., из которых 30,3 млрд руб. будут направлены на развитие активов. ПАО "Энел Россия" ожидает снижения EBITDA к 2021 году до 14,5 млрд руб.

Подорожали бумаги ПАО "Тантал" (+39,9%), ПАО "Электроцинк" (-+39,8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+39,6% и +26,9% "префы"), ОАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+20%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+17,2%), "Объединенной вагонной компании" (+16,1%), ПАО "Наука-связь" (+15,3%), "Новороссийского морского торгового порта" (+2,2%), ГДР "Лента" (+2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 29,002 млрд рублей (из них 10,0 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

Зарубежные рынки

В среду в Азии сохранилась позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%), однако наметилась коррекция в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,02-0,4%) и США (индекс S&P 500 теряет 0,2%).

Во вторник президент США Дональд Трамп выступил с традиционным ежегодным обращением к Конгрессу. Ожидания бизнеса в отношении дополнительных стимулов не оправдались, однако инвесторы вздохнули с облегчением, поскольку президент не использовал это выступление для введения чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Кроме того, Трамп заявил о необходимости заключить новое торговое соглашение с Китаем.

Позитивным фактором в среду стали слухи о том, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин на следующей неделе могут отправиться в Пекин, чтобы принять участие в новом раунде торговых переговоров.

Нефть в среду оставалась под умеренным давлением после выхода статистики Американского института нефти (API) о росте запасов в США на прошлой неделе на 2,51 млн баррелей. Однако официальные данные Минэнерго США оказались лучше ожиданий (запасы нефти выросли за неделю на 1,263 млн баррелей при прогнозах роста на 1,85 млн баррелей), что поддержало котировки вечером.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $61,94 за баррель (-0,1% и -0,9% во вторник), мартовская цена WTI - $53,44 за баррель (-0,4% и -1,7% накануне).

Теги: рынок акций

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