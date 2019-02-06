Акции "Энел Россия" упали к уровням середины января на Московской бирже

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Акции "Энел Россия" в среду упали к уровням середины января из-за ожиданий сокращения чистой прибыли компании, которые представлены в опубликованном стратегическом плане на 2019-2021 годы.

На Московской бирже акции "Энел Россия" к 15:54 подешевели до 1,075 рубля за штуку (-6,2%) при объеме торгов 226,1 млн рублей. В период с начала года до 5 февраля бумаги "Энел Россия" выросли на 11%, в среду этот прирост был сокращен до 4%.

Как сообщается в опубликованном стратегическом плане компании на 2019-2021 годы, чистая прибыль по итогам 2018 года прогнозируется на уровне 7,3 млрд рублей с понижением до 5 млрд рублей в 2021 году. Также "Энел Россия" ожидает капзатраты в 2019-2021 годах на уровне 45,3 млрд рублей, из которых 30,3 млрд рублей будут направлены на развитие активов. ПАО "Энел Россия" ожидает снижения EBITDA к 2021 году до 14,5 млрд рублей.

Как заявил журналистам гендиректор компании Карло Палашано, говоря о перспективах дивидендных выплат, ПАО "Энел Россия" открыто к перераспределению капитала между инвестициями и дивидендами в условиях предстоящего роста капзатрат.

Он отметил, что "Энел Россия" входит в период повышенных капзатрат с большими возможностями для развития в области модернизации энергомощностей и проектов возобновляемой энергетики, но сохраняет план направить по итогам 2018 года на дивиденды 65% чистой прибыли.