Рубль к вечеру среды смог отыграть дневные потери

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США слегка подрастает, евро немного снижается на Московской бирже в среду вечером; рубль отыграл дневные потери по отношению к бивалютной корзине благодаря развернувшимся вверх нефтяным ценам.

Курс доллара США в 19:00 составил 65,72 руб., что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 74,78 руб., опустившись на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла всего на 1 копейку - до 69,80 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", улучшение позиций рубля к доллару и евро в ходе вечерних торгов среды произошло благодаря развернувшимся вверх ценам на нефть после публикации в США еженедельных данных по запасам. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 0,7% - до $62,41 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже выросла к этому времени на 0,63% - до $54 за баррель.

Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе поднялись на 1,26 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали увеличения на 3,7 млн баррелей. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились за неделю на 1,44 млн баррелей. Резервы бензина в США повысились на 513 тысяч баррелей, дистиллятов - упали на 2,26 млн баррелей. Аналитики прогнозировали повышение запасов как бензина, так и дистиллятов на 1,7 млн баррелей. Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 7 февраля на 9,95 копейки, до 65,6686 руб., и опустил курс евро на 14,24 копейки, до 74,7703 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в среду на 18,81 копейки по отношению к предыдущему дню и составил 65,7043 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 21,32 копейки к уровню вторника, поднявшись до 65,748 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 393,162 млн, из которых $600,391 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 792,771 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился по отношению к вторнику всего на 4,3 копейки, до 74,796 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 прибавил 4,01 копейки и составил 74,8788 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR565,685 млн, из которых EUR195,7 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR369,985 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) слегка подросли по сравнению с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные (1-6 месяцев) кредиты немного снизились в цене. Так, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 3 базисных пункта (б.п.) - до 7,83% годовых, а на семидневный срок не изменилась за день и 6 февраля составила 7,93% годовых. При этом ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц также не изменилась - 8,23% годовых, а процентные ставки на срок 3 и 6 месяцев снизились на 3 б.п. (до 8,60% годовых) и 2 б. п. (до 8,69% годовых) соответственно.