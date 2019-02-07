Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,4-0,5%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг снижением blue chips на фоне коррекционных настроений на внешних площадках; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов снизились на 0,4-0,5%, при этом растут бумаги "Магнита" после сильного квартального отчета.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2530,01 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1209,64 пункта (-0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" просели в пределах 2,6%.

Доллар вырос до 65,99 рубля (+0,12 рубля).

Снизился рублевый курс акций АФК "Система" (-2,6%), ПАО "Полюс" (-1%), "ФСК ЕЭС" (-0,9%), ВТБ (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Татнефти" (-0,6%), "Мобильных телесистем" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%).

Выросли акции "Распадской" (+0,5%).

"Магнит"

Акции "Магнита" к 10:06 выросли до 4128,5 рубля (+2,6%) при объеме торгов более 290 млн рублей. "Магнит" в IV квартале 2018 года увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,1% в годовом выражении, до 8,429 млрд рублей, сообщила компания. Результат "Магнита" оказался несколько выше консенсус-прогноза "Интерфакса" (8,111 млрд рублей).

EBITDA ритейлера выросла на 4,3%, до 23,219 млрд рублей. Рентабельность EBITDA составила 7% против 7,4% годом ранее (консенсус-прогноз: 22,802 млрд рублей и 7%).

Выручка компании в октябре-декабре увеличилась на 9,7%, до 331,641 млрд рублей. Темп роста оказался значительно лучше ожиданий аналитиков (8%) и выше, чем в III квартале (8,4%).

В 2018 году выручка "Магнита" увеличилась на 8,2%, до 1 трлн 237,015 млрд рублей, что соответствует собственному прогнозу компании (7-9%). Консенсус-прогноз предполагал рост показателя на 7,8%.

Гендиректор компании Ольга Наумова заявила в четверг, что потребители быстро отреагировали на программу трансформации "Магнита", это привело к росту LFL-продаж сети и позволят с оптимизмом смотреть на перспективы текущего года.

Ситуация в США

В США в среду индексы умеренно снизились, трейдеры оценивали заявления президента США Дональда Трампа, сделанные днем ранее в ходе выступления в Конгрессе, а также корпоративную отчетность.

Трамп, выступивший с речью в Конгрессе во вторник, вновь заявил о необходимости решения вопроса о границе с Мексикой. Инвесторы продолжают внимательно следить за этой ситуацией, поскольку отсутствие компромисса по финансированию строительства стены на границе с Мексикой стало причиной недавней приостановки работы федерального правительства США на 35 дней. Трамп и Конгресс 26 января достигли договоренностей, позволивших временно возобновить работу правительства - до 15 февраля. Предполагается, что к этому времени вопрос о строительстве стены будет решен.

Американский президент заявил об "огромном уважении" к председателю КНР Си Цзиньпину, отметив, что лидеры двух стран работают над новым торговым соглашением. При этом Трамп подчеркнул, что соглашение "должно включать реальные структурные изменения, которые положат конец несправедливым торговым практикам, сократят хронический торговый дефицит США и защитят рабочие места в американской экономике".

Производительность труда в промышленном секторе США в октябре-декабре выросла на 1,36% по сравнению с 1,1% в третьем квартале, сообщило Минтруда. Полный отчет о производительности труда и стоимости рабочей силы в стране за минувший квартал выйдет позднее в этом месяце.

В четверг в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 снизился на 0,6%, рынки Гонконга, Китая и Тайваня закрыты в связи с праздником), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Японский рынок снизился на сигналах о том, что США и Китай так и не приблизились к заключению торгового соглашения.

Министр финансов США Стивен Мнучин в среду подтвердил появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что он и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер на следующей неделе отправятся в Пекин для участия в новом раунде торговых переговоров.

Он отметил, что вопросы, которые предстоит обсудить представителям двух стран в рамках предстоящего раунда переговоров, являются довольно сложными - это, в частности, вопрос интеллектуальной собственности, прогресс в обсуждении которого был очень слабым, пишет MarketWatch.

По словам Мнучина, президент США Дональд Трамп пока не планирует встречаться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Нефть

Нефть утром в четверг возобновила снижение после роста накануне вечером на статистике Минэнерго США (запасы нефти выросли за неделю на 1,263 млн баррелей, при прогнозах роста на 1,85 млн баррелей); однако уровень цен Brent на $0,4 выше, чем при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $62,35 за баррель (-0,5% и +1,5% в среду), мартовская цена WTI - $53,75 за баррель (-0,5% и +0,7% накануне).

Добыча нефти в США на прошлой неделе не изменилась, оставшись на рекордном с 1983 года уровне 11,9 млн баррелей в сутки (б/с) по итогам четвертой недели подряд.

Негативным фактором для нефтяного рынка в четверг является продолжающееся укрепление доллара США, что делает менее выгодными инвестиции в сырьевые товары.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Олма" Антон Старцев, активность покупателей на мировых рынках акций немного сократилась на фоне разнонаправленной реакции на корпоративную отчетность и отсутствия прогресса в поиске компромисса между республиканцами и демократами в США, необходимого, чтобы избежать повторной приостановки работы правительства 15 февраля.

Некоторое ухудшение внешнего фона может негативно отразиться на динамике индекса РТС утром в четверг, но данные технического анализа по-прежнему указывают на возможность заметного движения вверх в случае подтверждения закрепления выше уровня 1200 пунктов по индексу. В четверг финансовые результаты четвертого квартала 2018 года раскроют НЛМК, ММК и "Магнит". На валютном рынке в начале торгов возможна коррекция доллара вверх с выходом к уровню 66 руб./$1 на фоне некоторого снижения спроса на развивающихся рынках.

По мнению старшего риск-менеджера ИК "Алго Капитал" Виталия Манжоса, индекс МосБиржи утром может просесть к 2530-2535 пунктам, в качестве значимых поддержек выступят уровни 2520 и 2510 пунктов, ближайшими сопротивлениями останутся отметки 2540 и 2550 пунктов. Далее индекс может перейти в состояние консолидации в ожидании новых внешних сигналов. С технической точки зрения локальный рынок акций имеет потенциал для дальнейшего углубления коррекционного спада.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Некоторое влияние на ход локальных торгов может оказать публикация еженедельной статистики по изменению количества первичных заявок на пособия по безработице США (16:30 МСК).

По словам аналитика Промсвязьбанка Романа Антонова, внешний фон утром в четверг складывается скорее нейтральным, несмотря на небольшую коррекцию на американских и азиатских площадках.

В США накануне вышли данные по торговому дефициту США за ноябрь, который впервые за 6 месяцев, благодаря низким ценам на нефть, росту внутреннего производства и сокращению импорта продовольственных товаров, показал снижение на 11,5% (до $49,3 млрд). В частности, торговый дефицит с Китаем снизился с $43,1 млрд в октябре до $37,9 млрд в ноябре. Как известно, значительный торговый дефицит с КНР стал поводом для начала торгового противостояния между странами в прошлом году. В среду подтвердилась информация об очередной встрече между представителями США и Китая в Пекине на следующей неделе, поэтому можно рассчитывать на то, что в случае позитивных результатов рынки получат недостающий импульс к дальнейшему росту.

Важным событием четверга станет выступление премьера Великобритании Терезы Мэй в Европарламенте. Премьер будет отчаянно пытаться изменить условия согласованной в ноябре сделки по Brexit. Впрочем, вряд ли в текущей ситуации есть какие-либо шансы на позитивной исход. Лидеры ЕС сейчас в первую очередь озабочены экономической ситуацией внутри блока. Еврокомиссия представит в четверг обновленные экономические прогнозы: спад экономик может оказаться глубже, чем ожидалось, что уже находит отражение в статистике.

Для российского рынка акций в среднесрочной перспективе задачей "быков" является повторное тестирование отметки 2550 пунктов по индексу МосБиржи. Однако в четверг факторов для роста на фоне слабой динамики мировых площадок и высокой волатильности нефтяных котировок немного, поэтому вероятно повторение прежнего сценария: небольшая коррекция в начале торгов в пределах 0,3-0,4%, которая в случае позитивных новостей в течение дня может быть отыграна.