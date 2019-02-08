Адыгея представит на инвестфоруме "Сочи 2019" 35 промышленных инвестиционных площадок

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Адыгея для презентации на Российском инвестиционном форуме "Сочи 2019" подготовила пакет инвестиционных предложений, сообщает пресс-служба органов исполнительной власти республики.

"Республика представит 67 инвестиционных площадок от муниципальных образований, включая 35 промышленных площадок, 8 площадок под строительство жилых комплексов, 8 туристско-рекреационных и 17 сельскохозяйственных", - уточняется в сообщении.

Большое внимание делегация республики уделит развитию создаваемых в Адыгее парковых зон, что должно стать стимулом для предпринимательской активности граждан за счет предоставления в аренду на льготных условиях земельных участков с готовой инженерной и энергетической инфраструктурой.

В результате на площадке форума планируется подписание ряда соглашений с потенциальными инвесторами. Кроме того намечена встреча с почетным консулом Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани по вопросу налаживания партнерских отношений, развития деловых связей, обсуждения дальнейших перспектив сотрудничества между Итальянской республикой и Адыгеей.

Российский инвестиционный форум "Сочи 2019" пройдет 14-15 февраля на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка.