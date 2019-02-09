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Moody's повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"

Россия вернула рейтинги трех ведущих агентств: Moody's, Fitch и S&P

Moody’s повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"
Фото: Imago/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на субботу повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня.

Прогноз Moody's для суверенных рейтингов РФ изменен с "позитивного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Таким образом, Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех ведущих агентств.

Fitch Ratings поддерживает рейтинги РФ на последней ступени инвестиционного уровня "BBB-" с "позитивным" прогнозом, очередное обновление ожидается после закрытия рынков 15 февраля. Рейтинг России у S&P Global Ratings такой же в иностранной валюте и на ступень выше ("BBB") в национальной, прогноз в обоих случаях "стабильный".

Теги: Россия, Moody's

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