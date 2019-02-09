Что случилось этой ночью: суббота, 9 февраля

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Международное рейтинговое агентство Moody's повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3". Россия вернула инвестрейтинги трех ведущих агентств: Moody's, Fitch и S&P.

- Самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключил силового вмешательства в ситуацию в стране — как со стороны венесуэльских, так и иностранных военных. Он также усомнился в поддержке президента Николаса Мадуро со стороны России и Китая.

- Второй саммит США-КНДР пройдет в Ханое. О месте встречи сообщил президент США Дональд Трамп.

- Работники немецких кинотеатров устроили акцию протеста перед красной ковровой дорожкой Берлинале с призывами поднять им зарплаты. На самом фестивале гости устроили овацию российскому фильму "Кислота" режиссера Александра Горчилина, ученика Кирилла Серебренникова.