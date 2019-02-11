Более половины россиян заявили о склонности властей скрывать положение дел в стране

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Более половины (52%) россиян считают, что федеральные власти и высокопоставленные чиновники склонны скрывать правду о реальном положении дел в экономике, медицине, пенсионном обеспечении и борьбе с преступностью, сообщает "Левада-центр" по итогам опроса.

Согласно данным, поступившим в "Интерфакс", в искренность властей верят 12% россиян. Еще 33% опрошенных считают, что руководители государства и чиновники иногда говорят правду, а иногда лгут.

По данным опроса, 41% респондентов полагает, что россияне откровенно заявляют о своем отношении к власти и президенту Владимиру Путину. Более четверти (28%) участников опроса считают, что россияне скрывают свои истинные мысли о властях. Еще 29% опрошенных уверены в том, что половина россиян отвечают откровенно, а другая половина - нет.

Опрос, положенный в основу исследования, был проведен 22-28 ноября 2018 года среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.