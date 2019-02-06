Трагедии в Магнитогорске и Шахтах стали самыми запомнившимися событиями января

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Взрывы бытового газа в жилых домах в Магнитогорске и Шахтах, приведшие к многочисленным жертвам, больше всего запомнились россиянам из всех событий, которые происходили в стране и в мире за прошедший месяц, сообщили в "Левада-центре" по итогам проведенного социологического исследования.

По данным опроса, поступившим в "Интерфакс", такое мнение высказали 25% респондентов.

В Магнитогорске в результате взрыва газа 31 декабря произошло обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома. Погибли 39 человек. В городе Шахты Ростовской области 14 января в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме погибли пять человек.

На втором месте среди наиболее запомнившихся россиянам событий - встреча Нового года (16% респондентов); на третьем - рост цен, связанный с повышением НДС, о чем сообщили 8% респондентов, отмечают социологи.

В числе событий, которые также запомнились россиянам, социологи отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, переговоры президента РФ Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ и ситуация в Венесуэле.

Опрос проведен 25-31 января 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.