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Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на новостях о повышении агентством Moody's рейтинга России до инвестиционного уровня, сдерживающими факторами выступают смешанные сигналы с внешних площадок; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,3%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2509,15 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1201,07 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,4%.

Доллар подешевел до 65,57 рубля (-0,25 рубля).

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на субботу повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Таким образом, Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех ведущих агентств.

Повысился курс акций "РусАла" (+2,8%), "Распадской" (+1,4%), "Мечела" (+0,9%), "Роснефти" (+0,7%), "Магнита" (+0,7%), "Газпрома" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), "ФСК ЕЭС" (+0,5%), "РусГидро" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).

Подешевели бумаги "Мобильных телесистем" (-1,7%), "Транснефти" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%).

Зарубежные рынки

В США в пятницу индексы показали смешанную динамику, инвесторы продолжали изучать отчетность компаний и перспективы дальнейших переговоров США и Китая о торговле.

Негативным фактором стала новость о том, что президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин не встретятся до 1 марта, когда истекает срок заморозки повышения пошлин на импорт китайских товаров в США.

Кроме того, в американских СМИ появились сообщения о том, что Трамп на следующей неделе подпишет запрет на использование китайского оборудования в беспроводных сетях США.

Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на 14-15 февраля в Пекине. Китайскую сторону снова будет представлять вице-премьер Лю Хэ, делегацию из Вашингтона возглавят министр финансов Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

Встреча президента США Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в середине марта в городе Палм-Бич (штат Флорида), сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее Трамп заявил, что вряд ли встретится с китайским лидером до 1 марта, когда в силу должны вступить повышенные пошлины на товары из Китая.

В понедельник в Азии также нет единого вектора (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, Китай вырос на 1,3%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,03%).

На биржах материкового Китая, Гонконга и Тайваня индексы подросли после длительного перерыва по случаю празднования Нового года по лунному календарю.

Рост в Китае также поддерживают обещания регулятора рынка ценных бумаг отменить ряд ограничений, сдерживающих рисковые операции.

Нефть утром в понедельник снижается после умеренного роста в пятницу на фоне экономической и политической неопределенности, уровень цен Brent на $0,05 ниже, чем при закрытии рынка акций РФ в пятницу. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $61,89 за баррель (-0,3% и +0,8% в пятницу), мартовская цена WTI - $52,26 за баррель (-0,9% и +0,2% в пятницу).

Теги: рынок акций

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