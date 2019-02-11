Главные новости
11февраляВ миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 11 февраляЭкономикаМинпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавокВ миреГлава Минобороны Великобритании поставил цель противостоять России после Brexit
Экономика

Цена Brent снизилась до $61,5 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к снижению после умеренного роста в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности, пишет Dow Jones.

Трейдеры встревожены ослаблением роста мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени снизилась на 59 центов (0,95%) - до $61,51 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $0,73 (1,38%), до $51,99 за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на $0,47 (0,8%), до $62,10 за баррель, WTI - на $0,08 (0,2%) - до $52,72 за баррель.

За неделю цена Brent уменьшилась на 1%, WTI - на максимальные с конца декабря 4,6%.

Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения 1 марта, когда в силу вступают повышенные пошлины на китайские товары, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка.

Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на 14-15 февраля.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в середине марта в городе Палм-Бич (штат Флорида), сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц - до 854, что предвещает усиление активности в отрасли.

Теги: Brent

Новости по теме

Экономика
Минпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавокМинпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавок
В конце прошлого года в Госдуму внесли закон о регулировании нестационарной торговлиПодробнее
 Moody's повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"Moody’s повысило суверенные рейтинги РФ до инвестиционного уровня "Baa3"
Россия вернула инвестрейтинги трех ведущих агентств: Moody's, Fitch и S&PПодробнее
 Париж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"Париж и Берлин пришли к компромиссу по вопросам, связанным с "Северным потоком-2"
Это позволит избежать блокировки проекта после одобрения новых правил транспортировки газа в ЕвропеПодробнее
 ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
В декабре прошлого года ставка была повышена на 25 базисных пунктовПодробнее
Лорд Баркер: Никогда не позволяйте кризису пройти впустуюЛорд Баркер: Никогда не позволяйте кризису пройти впустую
Глава совета директоров En+ рассказал, что ждет компанию после исключения из "черного списка" Минфина СШАПодробнее
 Google больше не показывает запрещенные в России страницыGoogle больше не показывает запрещенные в России страницы
Ранее американская компания выплатила штраф РоскомнадзоруПодробнее
 Трамп представил кандидатуру на пост главы Всемирного банкаТрамп представил кандидатуру на пост главы Всемирного банка
Президент США предложил критика этой организации на пост ее руководителяПодробнее
 Минфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаровМинфин подготовил проект постановления о прослеживании импортных товаров
В первоначальный список попали холодильники, стиральные машины, мониторы, а также детские коляскиПодробнее
 Росстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиковРосстандарт отменит обязанность граждан следить за показаниями бытовых счетчиков
Поставщики ресурсов должны будут сами обеспечивать точность показанийПодробнее
 Почти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателяПочти $140 млн заблокировано на криптовалютной бирже из-за смерти ее основателя
Владелец вел дела на единственном ноутбуке, который не удается взломатьПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреЧто случилось этой ночью: понедельник, 11 февраляЭкономикаМинпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавокВ миреГлава Минобороны Великобритании поставил цель противостоять России после BrexitВ РоссииТигра Амура подарят Приморскому краюВ миреАфонские монахи покинули монастырь после визита епископа новой церкви УкраиныВ РоссииОсужденные самарской колонии рассказали о спонтанности произошедших беспорядков

Более половины россиян заявили о склонности властей скрывать положение дел в стране

Умер бывший гендиректор и зять основателя компании Walt Disney

Цена Brent снизилась до $61,5 за баррель

Торговые переговоры между Китаем и США на уровне экспертов стартовали в Пекине

Исполняющий обязанности главы Пентагона совершил необъявленный визит в Афганистан

Стали известны лауреаты премии "Грэмми"

Стали известны лауреаты премии "Грэмми"Одного из музыкантов наградили посмертно Подробнее

Что случилось этой ночью: понедельник, 11 февраля

Возвращение российских детей из Ирака, усиление военного присутствия Великобритании, выгода от развития мобильной торговли Подробнее

Минпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавок

Минпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавокВ конце прошлого года в Госдуму внесли закон о регулировании нестационарной торговли Подробнее

Двое детей погибли на пожаре в Кузбассе

Уровни воды на реке Бурее будут выравнивать около десяти дней

США могут начать вывод войск из Сирии через несколько недель

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');