Цена Brent снизилась до $61,5 за баррель

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к снижению после умеренного роста в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности, пишет Dow Jones.

Трейдеры встревожены ослаблением роста мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти.

Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени снизилась на 59 центов (0,95%) - до $61,51 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $0,73 (1,38%), до $51,99 за баррель.

По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на $0,47 (0,8%), до $62,10 за баррель, WTI - на $0,08 (0,2%) - до $52,72 за баррель.

За неделю цена Brent уменьшилась на 1%, WTI - на максимальные с конца декабря 4,6%.

Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения 1 марта, когда в силу вступают повышенные пошлины на китайские товары, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка.

Следующий раунд американо-китайских переговоров намечен на 14-15 февраля.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может состояться в середине марта в городе Палм-Бич (штат Флорида), сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

Как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц - до 854, что предвещает усиление активности в отрасли.