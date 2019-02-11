Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря повышению рейтинга РФ от Moody's

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро умеренно снижаются на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению кредитного рейтинга России рейтинговым агентством Moody's Investors Service.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 65,55-65,69 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 65,5825 руб./$1 (-22,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 74,245 руб./EUR1 (-25,25 копейки). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 24 копейки к уровню закрытия пятницы, составив 69,48 рубля.

Доллар при этом оказался на 48,03 копейки ниже уровня действующего официального курса, а евро - на 65,04 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", умеренное укрепление рубля по отношению к доллару и евро на старте торгов понедельника связано, прежде всего, с тем, что международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service в ночь на субботу повысило долгосрочные рейтинги эмитента в иностранной и национальной валютах и рейтинг приоритетного необеспеченного долга России с "Ba1" до "Baa3" - нижней ступени инвестиционного уровня. Таким образом, Россия вернула рейтинги инвестиционного уровня всех трех ведущих агентств. Прогноз Moody's для суверенных рейтингов РФ изменен с "позитивного" на "стабильный", говорится в сообщении агентства.

"Повышение рейтингов России отражает положительное влияние политики последних лет, направленной на укрепление и без того устойчивых государственных финансов и внешних показателей РФ, а также на снижение уязвимости страны перед внешними потрясениями, включая новые санкции", - отмечают аналитики Moody's. "Стабильный" прогноз учитывает равновесие повышательных и понижательных кредитных рисков.

Вместе с тем внешние факторы, в том числе динамика нефтяных цен, в целом негативна для нацвалюты. Нефтяной рынок на азиатских торгах в понедельник вернулся к снижению после умеренного роста в прошлую пятницу на фоне экономической и политической неопределенности. Трейдеры встревожены ослаблением роста мировой экономики, и сигналы о сокращении добычи ОПЕК пока не устранили опасения о сохранении перепроизводства нефти. Цена апрельских контрактов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве снизилась на 0,3% - до $61,91 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи упала к этому времени на 0,82%, до $52,29 за баррель. По итогам торгов в прошлую пятницу Brent подорожала на 0,8%, до $62,10 за баррель, WTI - на 0,2% - до $52,72 за баррель.

Новые сомнения в том, что США и Китай достигнут торгового соглашения 1 марта, когда в силу вступают повышенные пошлины на китайские товары, ограничивают потенциал восстановления нефтяного рынка. Кроме того, как сообщила в пятницу нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц - до 854 штук, что предвещает усиление активности в отрасли.