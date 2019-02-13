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Экономика Инвестфорум "Сочи 2019"

Топилин предложил экономически стимулировать распространение здорового образа жизни

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Министр труда и социального развития РФ Максим Топилин считает, что для того, чтобы добиться ответственного отношения к здоровью у граждан, нужно сделать такой образ жизни выгодным для них.

"Я уверен, что без экономических стимулов, одной пропагандой, одним лишь внедрением рекламы или чем-то еще нам не удастся достичь очень серьезных результатов", - сказал Топилин на Российском инвестиционном форуме в Сочи в среду.

По его словам, пропаганда важна, но тарифная политика отчислений во внебюджетные фонды не стимулирует работодателей и работников к тому, чтобы поддерживать здоровый образ жизни и внимание к своему здоровью.

Это, по мнению министра, относится и к необходимости стимулировать работников после определенного возраста проходить ежегодную диспансеризацию, и отказываться от курения.

"Надо очень внимательно посмотреть, почему фактически те, кто относятся безответственно к здоровью - за них фактически в системе социального страхования, в системе медицинского страхования расплачиваются те, кто бегают и занимаются спортом. Я не говорю, что надо быстрые решения принимать, но нужно достигать какого-то консенсуса, выходить на какие-то новые предложения", - пояснил свою позицию Топилин.

Теги: Сочи 2019
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